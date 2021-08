Foyth: "Lo de Mandi le puede pasar a cualquiera"

El defensa argelino del Villarreal Aissa Mandi tras meterse gol en propia puerta, durante el partido de la tercera jornada de LaLiga que Atlético de Madrid y Villarreal CF disputaron en el Wanda Metropolitano. EFE/Rodrigo Jiménez

Madrid, 29 ago (EFE).- El defensor argentino del Villarreal Juan Foyth restó importancia al autogol cometido por su compañero argelino Aissa Mandi que les costó la victoria ante el Atlético de Madrid (2-2) asegurando que ese tipo de acciones "le pueden pasar a cualquiera".

"Le puede pasar a cualquiera, a todos alguna vez nos pasó algo parecido, y hay que seguir", zanjó Foyth al ser preguntado por 'Movistar LaLiga' el tanto en propia meta de su compañero, que les costó la victoria en el último suspiro del encuentro.

"Una lástima porque creo que competimos de igual a igual al último campeón de liga, hicimos un buen trabajo, el que queríamos hacer, tuvimos la pelota, quizás no ocasiones de peligro, pero manejamos la pelota y después nos defendimos como había que defenderlo. Son cosas del fútbol, termina así, una lástima", resumió el central del Villarreal.

Foyth aseguró que el conjunto castellonense "disfruta defendiendo" cuando le toca hacerlo, como ocurrió especialmente en la primera parte del encuentro de este domingo. "Tenemos un equipo con buen pie, ahora ganamos que disfrutamos cuando toca defender", añadió.

El zaguero del Villarreal está convocado por la selección argentina para las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial de Catar 2022, una citación que aumentó sus días por decisión de la FIFA, lo que provocó una negativa de los clubes españoles y una petición de medida cautelar denegada por el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS).

"Yo prefiero no opinar, yo cuando me toca representar a la selección voy y la represento con todo el corazón y cuando me toca acá lo mismo", zanjó Foyth al ser preguntado por esta polémica tras el partido. EFE