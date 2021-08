Fenati suma su primer triunfo del año. Acosta duodécimo

EFE/EPA/VINCENT JANNINK/Archivo

Silverstone (Inglaterra), 29 ago (EFE).- El italiano Romano Fenati (Husqvarna) sumó su primera victoria del año al imponerse con autoridad y desde la primera vuelta en el Gran Premio de Gran Bretaña de Moto3 que se disputó en el circuito de Silverstone, en el que el líder del mundial, el español Pedro Acosta no pudo estar nunca en la pelea en cabeza de carrera y acabó duodécimo.

Aún así, Pedro Acosta es líder del mundial con 201 puntos, 46 puntos más que Sergio García Dols, y con el italiano Romano Fenati tercero con 132 puntos.

Romano Fenati, que dominó todas las tandas de entrenamientos, incluso los libres matinales del domingo, no defraudó tampoco en la salida y aunque el hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda) se le intentó "colar" por el interior, el piloto italiano no dudó en ganar la posición con autoridad para comenzar a marcar el ritmo.

Desde ese mismo instante el ritmo que impuso Fenati fue muy alto y sólo se pudieron colocar tras su estela sus compatriotas Niccolo Antonelli (KTM) y Andrea Migno (Honda), con Ricardo Rossi (KTM) un poco más atrás dando tiempo al grupo principal, en el que estaban Jaume Masiá (KTM), Izan Guevara (Gasgas), Pedro Acosta (KTM) y Sergio García Dols (Gasgas), entre otros.

En el tercer giro la ventaja del trío de cabeza les había permitido consolidar sus diferencias respecto al grupo de Rossi en más de 1,7 segundos, que por entonces estaba formado por siete pilotos, con el surafricano Darryn Binder (Honda), Jaume Masiá, el japonés Tatsuki Suzuki (Honda) e Izan Guevara entre ellos, y con Pedro Acosta y Sergio García Dols un poco más atrás intentado darles caza.

Apenas dos vueltas más tarde, en la quinta, el italiano Andrea Migno se tuvo que retirar con problemas mecánicos dejando al dúo Fenati/Antonelli sólo en cabeza y ya con casi tres segundos de ventaja (2,88) sobre sus perseguidores, en donde Denis Foggia y Darryn Binder eran los encargados de marcar el ritmo en ese grupo de siete pilotos.

El grupo perseguidor de estos, el principal, lo encabezaba ya Pedro Acosta pero a siete segundos de distancia y con constantes adelantamientos entre él, Sergio García Dols y el británico John McPhee (Honda), que se salió de la pista en la primera vuelta y regresó último para iniciar su remontada, que en realidad facilitó que las diferencias se fuese incrementando paulatinamente.

Antonelli supo aguantar tras el rebufo de la Husqvarna de Fenati toda la carrera, esperando el mejor momento para intentar doblegar a quien durante todo el fin de semana en el Reino Unido se había mostrado intratable, pero éste tenía algunas décimas guardadas y en las dos vueltas finales "tiró" de ellas para consolidar su liderato y lograr el primer triunfo de la temporada.

En el grupo perseguidor el turco Denis Öncü (KTM) y Ricardo Rossi perdieron algo de "fuelle" y se quedaron descolgados, mientras que el italiano Denis Foggia y el español Izan Guevara consiguieron unos metros de ventaja para dirimir el tercer peldaño del podio entre ellos en las vueltas finales, con ventaja para el italiano, aunque el español lo intentó pero su rival supo devolverle la acción para cerrar todas sus aspiraciones de podio.

Y ya, más atrás, en el grupo del líder del campeonato, las escaramuzas en las vueltas finales en cabeza fueron una constante, con adelantamientos muy arriesgados y errores que tan pronto situaban a Pedro Acosta en las posiciones delanteras como casi cerrado el mismo.

Carlos Tatay (KTM) se llevó la mejor posición en esa pelea, con unos metros de ventaja sobre el propio Pedro Acosta y el británico John McPhee, mientras que Sergio García Dols acabó en la decimosexta plaza, con Xavier Artigas (Honda), decimoctavo, Adrián Fernández (Husqvarna), decimonoveno, y Jeremy Alcoba (Honda) vigésimo primero.

Juan Antonio Lladós