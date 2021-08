España.- Sánchez afirma que España participará "activamente" en el diálogo en Afganistán para conseguir un alto al fuego

"Podemos y debemos sentirnos orgullosos de nuestro país", dice



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que España participará a la hora de reforzar el diálogo con otros actores importantes en Afganistán para así "mantener una presión sobre los talibanes que facilite las negociaciones y un alto al fuego completo y permanente", y ha animado a "todos los actores implicados" a alcanzar una solución política inclusiva que asegure la seguridad y la estabilidad del país. "España participará activamente en esa búsqueda de soluciones", asegura.



En una tribuna publicada este domingo en 'El País' y recogida por Europa Press, Sánchez defiende el trabajo realizado por la UE y España en el país. "La Unión Europea ha actuado con rapidez, urgencia y eficacia --destaca--. Ha llevado a cabo con éxito la evacuación de sus ciudadanos y de aquellas personas (y sus familiares) que habían trabajado para sus instituciones, demostrando que responde y que no abandona a sus colaboradores".



De este modo, celebra que España y la UE han vuelto a "dar un ejemplo al mundo" de cómo reaccionar frente a un desafío global, demostrando valores como la solidaridad, la colaboración, la negociación y la acción concertada. "Y la sociedad española ha sentido orgullo de estar en la primera línea de la respuesta a esta llamada de socorro --recalca--. Hemos puesto todos los medios a nuestro alcance, hemos reaccionado de manera coordinada y humanitaria y hemos llegado a tiempo".



Además, recuerda que España ha sido "el centro de operaciones más importante para la UE y un socio clave para EEUU en relación con las repatriaciones". "Podemos y debemos sentirnos orgullosos de nuestro país", escribe. Y añade: "Hemos cumplido una misión, pero no será la última. Hay mucha tarea por delante en los próximos meses, en los próximos años. España no va a dejar solo al pueblo afgano".



Así pues, se ha demostrado, según el presidente del Gobierno, que la UE no es ni va a ser un "actor pasivo", ni España tampoco, que ahora debe ser "uno de los pilares esenciales de la acción de la Unión". E insta a trabajar por que el "efecto Kabul" cristalice en un refuerzo del multilateralismo basado en los valores de la Carta de las Naciones Unidas.



En cualquier caso, Sánchez afirma que esta crisis recuerda lo "urgente" que es alcanzar un acuerdo sobre migración en la Unión Europea y, para ello, la financiación es una "herramienta clave" para el compromiso de sus socios.



Sánchez, por otro lado, reconoce que lo que ha sucedido en Afganistán ha sido una "derrota" de todos los que creen en el progreso de la humanidad. Sin embargo, asegura que "no es el momento de buscar culpables" y que la prioridad ahora es "trabajar juntos por la estabilidad del país y de la región y por la protección de los derechos de la población afgana, en particular de las mujeres y niñas".



El presidente del Ejecutivo finaliza su tribuna instando a la sociedad afgana a continuar su camino hacia la democracia, y subraya que la comunidad internacional, que a su juicio tiene que "hablar con una sola voz", debe emplear todos los medios a su alcance para ayudar a que así sea.