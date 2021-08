El huracán Nora deja lluvias fuertes en el estado mexicano de Sinaloa

Un hombre observa el mar picado en un malecón tras el paso de la tormenta Nora, el 27 de agosto de 2021, en Acapulco, Guerrero (México). EFE/ David Guzmán

Ciudad de México, 29 ago (EFE).- El huracán Nora, originado en el océano Pacífico, atraviesa este domingo el occidental estado mexicano de Sinaloa, donde está dejando fuertes lluvias tras pasar por Nayarit y Jalisco, y se espera que se degrade a tormenta tropical en las próximas horas.

"El centro del huracán Nora categoría 1, se localiza en tierra a al norte de Mazatlán (Sinaloa). Las bandas nubosas del huracán ocasionan lluvias de puntuales a muy torrenciales, rachas de viento muy fuertes y oleaje elevado en estados del noroeste, occidente y sur del país", informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este organismo pronosticó "la posible formación de trombas marinas en costas desde Sinaloa hasta Michoacán y el sur de Baja California Sur".

"Vamos a seguir trabajando para evitar tragedias, por favor quédense en casa si no es necesario salir", pidió en redes sociales el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz.

Según el reporte del SMN, Nora se encontraba a las 10.00 horas del centro de México (15 GMT) en tierra, 10 kilómetros al norte de la turística Mazatlán (Sinaloa) y 360 kilómetros al este de Cabo San Lucas (Baja California Sur).

El fenómeno registra vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h), rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 17 km/h.

El huracán tocó tierra el sábado en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, donde dejó fuertes lluvias pero no causó daños mayores.

"Hasta el momento no se reportan pérdidas humanas que lamentar", informó en redes el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien destacó que se habilitaron 12 albergues.

El SMN prevé que este mismo domingo Nora se degrade a tormenta tropical en Sinaloa y siga su recorrido hacia el norte hasta convertirse en depresión tropical en tierras del estado de Sonora.

La institución hizo un llamado a "extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades".

Las torrenciales lluvias generadas el fin de semana pasado por el huracán Grace, originado en el Atlántico, provocaron la muerte de once personas, ocho en el oriental estado de Veracruz y tres en el céntrico estado de Puebla.

Días antes, había impactado en la península de Yucatán, donde también dejó inundaciones y fallas eléctricas, aunque sin víctimas mortales.

Hasta el momento en el Pacífico se han formado los ciclones Andrés, Blanca, Carlos, Dolores, Enrique, Felicia, Guillermo, Hilda, Ignacio, Jimena, Kevin, Linda, Marty y Nora.

Dolores tocó tierra el pasado 19 de junio e impactó especialmente en los estados de Colima y Michoacán y dejó tres muertos por tormentas eléctricas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó en mayo pasado la formación de entre 14 y 20 sistemas con nombre en el océano Pacífico para esta temporada, mientras que para el Atlántico previó de 15 a 19 fenómenos meteorológicos.