El cine latinoamericano busca mantener su ímpetu en Venecia

El chileno Pablo Larraín. EFE/EPA/ETTORE FERRARI/Archivo

Roma, 29 ago (EFE).- El cine latinoamericano ha destacado en los últimos cinco años de la Mostra veneciana, ganando hasta tres Leones de Oro, una racha que en esta edición podría continuar con las propuestas de Lorenzo Vigas, Pablo Larraín, Michel Franco y de Mariano Cohn y Gastón Duprat.

La principal categoría del 78º Festival de Venecia, que arranca el próximo miércoles, cuenta con un total de veintiuna cintas, entre ellas la última de Pedro Almodóvar, y una quinta parte serán de cineastas latinoamericanos.

Es una muestra más del interés que el festival internacional más antiguo del mundo concede a ese continente, aún mayor desde que en 2015 el venezolano Lorenzo Vigas se convirtiera en el primer latino en alzarse con su máximo galardón con "Desde allá".

Se abría entonces una racha que resaltó el cine latinoamericano en Venecia y que alcanzó otros dos momentos estelares, el León de Oro a "The Shape of Water" (2017) del mexicano Guillermo del Toro y a "Roma" (2018), de su compatriota Alfonso Cuarón.

EL REGRESO DE LORENZO VIGAS

El venezolano Vigas (Mérida, 1967) competirá en Venecia con su segundo largometraje, "La Caja", la historia de un joven mexicano que busca a un padre que cree muerto y al que trata de reconstruir a partir de los huesos que le entregan dentro de un paquete.

Se trata de nuevo del tema de la paternidad tan presente en su mundo y que profundizó en su documental "El vendedor de orquídeas", sobre la vida de su propio padre, el muralista Oswaldo Vigas, estrenado fuera de concurso en la Mostra de 2016.

Pero el realizador regresa ahora al certamen veneciano para volver a optar al León de Oro, seis años después de su gran triunfo: "Se ha tomado algún año por su extrema puntillosidad y meticulosidad", resumió el director del concurso, Alberto Barbera.

PABLO LARRAÍN PRUEBA FORTUNA

El chileno Larraín (Santiago de Chile, 1976) competirá con un esperado biopic sobre Diana de Gales, "Spencer" justo cuando se cumple el sesenta aniversario del nacimiento de la princesa, a la que interpretará Kristen Stewart.

La cinta, según ha adelantado Barbera, se centra en un preciso fin de semana en el que Lady Di "decide divorciarse de una familia que no puede soportar más".

Larraín volverá a probar suertes en un festival que le aprecia pero que todavía no le ha coronado con el León de Oro, ni siquiera por algunas de sus películas más importantes, como "Post Mortem" (2010), su biografía de la viuda Kennedy, "Jackie" (2016), que fue el Mejor Guión, y "Ema" (2019).

EL RETORNO DE LA SORPRESA

Franco (Ciudad de México, 1979) aspirará al León de Oro con su película "Sundown", la historia de una familia inglesa que ve sus vacaciones interrumpidas por una llamada inesperada, protagonizada por Tim Roth, con quien ya trabajó en "Chronic" (2015).

Barbera no quiso adelantar nada para "no arruinar la sorpresa de una cinta que contiene muchas" pero aseguró que vuelve a poner de manifiesto "la inquieta visión del mundo" del mexicano.

El cineasta, tradicionalmente vinculado a Cannes, se estrenó como director el año pasado en Venecia con "Nuevo orden", una apocalíptica crónica de una sociedad en llamas muy comentada y que le valió el León de Plata Gran Premio del Jurado.

UNA DUPLA ARGENTINA

Duprat (Bahía Blanca, 1969) y Cohn (Villa Ballester, 1975) concurrirán con "Competencia oficial", que cuenta en su reparto "en estado de gracia", el formado entre otros por Penélope Cruz, Antonio Banderas y su actor fetiche, Oscar Martínez.

Se trata, según Barbera, de un retrato "cáustico e irónico sobre el irrefrenable narcisismo" del mundo del cine, con un guión "brillante" obra del hermano de Gastón, Andrés Duprat.

La dupla argentina regresa de este modo a Venecia después de haber llevado en 2016 su aclamada "El ciudadano ilustre", por la que Oscar Martínez se llevó la Copa Volpi a Mejor Actor.

Este póker de ases latinoamericano se las verán en la Sección Oficial con otros grandes directores como el italiano Paolo Sorrentino, la neozelandesa Jane Campion o los estadounidenses Paul Schrader y Maggie Gyllenhaal.

HORIZONTES HISPANOS

También se hablará en español en la categoría Horizontes, la segunda en importancia del certamen y dedicada a las nuevas corrientes expresivas del Séptimo Arte.

En su concurso figuran el mexicano Joaquín del Paso con "El hoyo en la cerca", la pareja uruguaya Rodrigo Plá y Laura Santullo con "El otro Tom" y el boliviano Kiro Russo con "El gran movimiento".

Entre los cortometrajes compiten el español Mikel Gurrea con "Heltzear" y los chilenos Critóbal León y Joaquín Cociña con "Los huesos", mientras que la brasileña Bárbara Paz estrenará su corto "Ato" fuera de concurso.

Por otro lado la Bienal presentará los proyectos producidos en su programa "Biennale College" por jóvenes talentos, entre los que están "Nuestros días más felices", de la argentina Sol Berruezo Pichon-Rivière, y "Al oriente" del ecuatoriano José María Avilés.

Gonzalo Sánchez