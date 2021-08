Eiking: "No es realista pensar en ganar la Vuelta, pero nunca se sabe"

El líder de la general, el noruego Odd Christian Eiking, Intermarché, celebra en el podio tras la 15ª etapa de LaVuelta Ciclista a España disputada este domingo entre las localidades de Navalmoral de la Mata (Cáceres) y El Barraco (Ávila), de 197,5 km de recorrido. EFE/Manuel Bruque

El Barraco (Ávila), 29 ago (EFE).- El noruego Odd Christian Eiking (Intermarché), líder de la Vuelta por sexto día consecutivo, no cree que pueda ganar la Vuelta, es una idea que ve como "algo surrealista", aunque añadió que está en forma y que "nunca se sabe lo que puede pasar".

"Nunca pensé en vestirme con el maillot rojo, pero tampoco rechazaba lo contrario, pensaba en ir día a día, y ahora después de 15 etapas estoy líder desde hace 6 días. Esta situación va más allá de mis expectativas", empezó explicando el ciclista nórdico.

Lo que asegura Eiking es que no bajará los brazos, y que si pierde el maillot rojo será peleando al máximo.

"No, no me veo ganador de la Vuelta, sería algo surrealista. Ya me pareció extraño mantener el maillot rojo en Villuercas y hoy lo he vuelto a lograr. Voy a seguir peleando, pero las etapas de los Lagos y del Gamoniteiru van a ser demasiado duras para mí, pero veremos qué pasa, yo me veo en forma".

Una experiencia nueva para el maillot rojo de la Vuelta, quien precisa que hay corredores más poderosos que él y que debe ser realista.

"Nunca he estado en esta situación, sería increíble que pudiera sorprender, pero hay corredores de mucho nivel, como Roglic, Enric Mas y otros que han hecho top 10 en grandes vueltas. No creo que gane, nunca se sabe, pero hay que ser realista".