Coronavirus.- La Inteligencia suiza advierte de posibles atentados terroristas contra centros de vacunación del país

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Servicio Federal de Inteligencia de Suiza está preparándose para posibles ataques terroristas en centros de vacunación, almacenes y fábricas de vacunas del país, según ha explicado una portavoz al semanario NZZ am Sonntag.



"Ataques de este calibre pondrían en peligro a grandes grupos de personas y generarían una intensa cobertura mediática", según la portavoz, Isabelle Graber, quien no descarta que grupos yihadistas pudieran estar detrás de estos atentados, aunque de momento no hay pruebas tangibles de sus preparativos.



Los envíos de las vacunas están coordinados por el Ejército suizo y las dosis son almacenadas en instalaciones secretas.



El Ejército suizo ha respondido que sus efectivos están preparados para lidiar con cualquier tipo de amenaza y asegurado que la distribución de la vacuna es segura.



"Todos los involucrados realizan continuamente un análisis de riesgos y amenazas en estrecha consulta, asegurando así que la protección de la vacuna está garantizada acorde con la amenaza actual", ha apuntado el portavoz militar, Stefan Hofer.