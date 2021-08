26-08-2021 Cinco planes con vino y amigos para sobrellevar la vuelta a la rutina. MADRID, 29 (CHANCE) Llega el final de agosto y, con él, dejamos atrás las vacaciones, el tiempo libre y la vida ociosa. Pero no estés triste, la vuelta a la rutina no tiene por qué ser negativa si sabes cómo montártelo y, en eso, Vinuba es experto. Según la empresa vinícola, la cultura del vino es una de las más desarrolladas de nuestro país, ya que está directamente ligada a nuestro comportamiento como sociedad. El vino es sinónimo de buenos momentos a solas o acompañados y qué mejor que usarlo como reclamo para disfrutar de forma segura de nuestros amigos. Si buscas una forma de sorprenderles y hacer un plan diferente, te proponemos 5 actividades con vino que amenizarán la temida vuelta a la realidad: Picnic: Todavía disfrutamos de buenas temperaturas, brisa, aire fresco y vitamina D. No existe plan mejor al aire libre que una merienda en la naturaleza con colegas. En la playa, en el campo o un agradable parque de la ciudad, busca una sombra donde descorchar una botella y disfrutar el tiempo libre. Un plan relajante y distendido del que no te arrepentirás. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR VINUBA



