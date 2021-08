Camboya celebra haber vacunado ya al 65 % de su población contra la covid-19

EFE/EPA/MAK REMISSA/Archivo

Bangkok, 29 ago (EFE).- Las autoridades camboyanas celebraron el buen ritmo de vacunación contra la covid-19 al haber inoculado ya al 65 % de la población con la pauta completa, un porcentaje superior al de sus vecinos y otros países más ricos.

En su página de Facebook, el primer ministro, Hun Sen, publicó este domingo una orden para la aceleración de la campaña de vacunación, que depende del programa COVAX de vacunas coordinado por la Organización Mundial de la Salud.

"Me gustaría agradecer a todos los ciudadanos, médicos y autoridades su participación en el proceso de vacunación", señaló Hun Sen en otro mensaje.

Camboya, uno de los países menos afectados por la covid-19 en el Sudeste Asiático, informó hoy de 438 nuevos casos y 11 muertes más, lo que eleva el total acumulado a 92.208 contagios y 1.881 fallecimientos desde el inicio de la pandemia.

La contagiosa variante delta del nuevo coronavirus ha disparado los contagios en el Sudeste Asiático, con más de 22.500 casos registrados el sábado en Malasia, 19.400 en Filipinas, 17.900 en Tailandia, 12.9100 en Vietnam y 10.000 en Indonesia.

Con la excepción de Singapur y Malasia, el ritmo de vacunación también es lento en la región, con un 16,3 % de la población vacunada en Filipinas, el 12,3 % en Indonesia, el 9,4 % en Tailandia y el 2,3 % en Vietnam, según el portal "Our World in Data".

A causa de la variante delta y la falta de vacunas, el Sudeste Asiático ha pasado de ser una de las regiones menos afectadas por la pandemia, gracias a la adopción temprana de medidas, a un importante foco de la covid-19. EFE

