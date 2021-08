Ana Obregón vive un dulce y feliz verano, así nos lo cuenta su hermano Juancho, uno de los mayores apoyo de la actriz

29-08-2021 Juancho García Obregón y su mujer, Marta Vázquez de Castro, durante la romántica velada que disfrutaron en el centro de Madrid.. MADRID, 29 (CHANCE) Ha sido un año muy duro para Ana García Obregón tras la pérdida de su hijo, Aless, en mayo de 2020 y la de su madre, también en el mismo mes, pero de este año. Sumida en una terrible tristeza hemos podido ver a la actriz durante todos estos meses en los que ha llegado a manifestar que la vida no tenía sentido para ella. Pero parece que el dolor se va apaciguando y, progresivamente, Ana está recuperando el ánimo y las ganas de hacer cosas que le devuelvan la felicidad. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



Ha sido un año muy duro para Ana García Obregón tras la pérdida de su hijo, Aless, en mayo de 2020 y la de su madre, también en el mismo mes, pero de este año. Sumida en una terrible tristeza hemos podido ver a la actriz durante todos estos meses en los que ha llegado a manifestar que la vida no tenía sentido para ella. Pero parece que el dolor se va apaciguando y, progresivamente, Ana está recuperando el ánimo y las ganas de hacer cosas que le devuelvan la felicidad.



La llegada del verano ha traído nuevos proyectos con los que Ana se ha ilusionado y su hermano Juancho, uno de sus mayores apoyos, se muestra feliz por ello "Gracias a Dios sí". Se ha propuesto continuar el libro que comenzó su hijo y que no pudo terminar, un proyecto que Juancho asegura "lo hará perfectamente". El empresario también mostró su satisfacción por el premio Joan Ramón Mainat que va a recibir su hermana en Vitoria: "Me parece muy bien, me parece un honor para ella".



Acompañado de su mujer, Marta Vázquez de Castro, Juancho confirmó que la Fundación Aless Lequio está en marcha y evoluciona "todo bien". Un trinomio de buenas noticias que contribuyen a que el verano sea para Ana Obregón una dulce estación después de las dos amargas primaveras que le ha tocado vivir.