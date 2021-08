Ana María Aldón anuncia demanda para María Patiño: "Esto no puede quedar así"

01-01-1970 Ana María Aldón defiende a su madrido, José Ortega Cano, y anuncia que demandará a María Patiño.. MADRID, 29 (CHANCE) Ana María Aldón no puede consentir que su marido sea vapuleado mediáticamente y el nombre de José Ortega Cano quede entredicho. Respecto a las informaciones que apuntan a que el torero no dio buena vida a su primera mujer, Rocío Jurado, Ana María está dispuesta a tomar cartas en el asunto, y lo hará en los tribunales. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 29 (CHANCE)



La colaboradora televisiva tiene un objetivo claro en su demanda: María Patiño. Pero no será el único. "Claro lo he dicho en directo y no solamente a María Patiño" aseguraba Ana María tras su trabajo en el programa 'Viva la vida'. "Esto no puede quedar así", expresó visiblemente molesta con todo lo acontecido durante esta semana.



Ana María asegura que su matrimonio no se ha visto resentido por aquellas voces que tachan a Ortega Cano de mal marido, así como tampoco por la entrevista que ofreció el diestro el pasado viernes en la que se deshizo en elogios con Rocío Jurado. "Estamos como siempre, ni estoy mejor ahora, ni estábamos mejor antes, siempre se habla, pero yo estoy igual, no tengo que estar desmintiendo", aclaró con mucha rotundidad.