Afganistán.-Macron propondrá el lunes al Consejo de Seguridad una "zona segura" en Kabul para que sigan las evacuaciones

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, propondrá este próximo lunes al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una iniciativa para establecer una "zona segura" en la capital de Afganistán, Kabul, para que prosigan las evacuaciones más allá de la fecha límite del 31 de agosto, momento en que los talibán tendrán toda la ciudad bajo su control.



"Nuestro proyecto de resolución tiene como objetivo definir, bajo el control de la ONU, una 'zona segura' en Kabul que permitirá que continúen las operaciones humanitarias", ha explicado el presidente francés, quien ha expresado su intención de priorizar la salida de "magistrados, artistas, intelectuales y personas en situación de riesgo" por colaborar con las fuerzas internacionales.



Esta resolución colisionaría con las intenciones de los talibán, quienes han indicado ya que no permitirán la salida de "trabajadores cualificados" del país, si bien se han mostrado más receptivos a la posibilidad de mantener abierto el proceso de salida.



Por ello, Macron ha eludido concretar el modo en que se resolverían estas evacuaciones. "Veremos si esto se puede hacer a través del aeropuerto civil de la capital o a través de países vecinos", ha indicado el presidente en una entrevista concedida al 'Journal du Dimanche'.



Para Macron, una "zona segura" en Kabul concedería a la ONU un "marco de urgencia" para actuar y serviría de incentivo a la comunidad internacional para seguir haciendo presión sobre los talibán. Con todo, el presidente ha recordado que la resolución del Consejo depende de la postura de China y Rusia, que podrían ejercer su derecho a veto. No obstante, el presidente francés cree que Pekín y Moscú se arriesgarían al hacerlo, porque serían vistos como cómplices de los talibán.



En lo que se refiere al impacto migratorio de las extracciones, el presidente de Francia ha reconocido que muchos de los afganos evacuados en los últimos días "no acabarán necesariamente en Estados Unidos y algunos buscarán ingresar en la Unión Europea".



"Sobre esto, necesitamos un discurso claro con nuestros amigos estadounidenses y con todos los países intermediarios para organizar la recepción más humana posible para estos refugiados y para evitar tensiones políticas entre estados", ha explicado.