Louisiana braces for 'powerful and dangerous' Hurricane Ida

Start: 29 Aug 2021 15:16 GMT

End: 29 Aug 2021 15:26 GMT

NEW ORLEANS, LUISIANA, UNITED STATES - Louisiana braces for 'powerful and dangerous' Hurricane Ida

Restrictions:

BROADCAST: NONE

DIGITAL: NONE

Source: REUTERS

Aspect Ratio: 16:9

Location: United States

Topic: Weather

Audio: NATURAL WITH ENGLISH SPEECH

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com