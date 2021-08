Ymer elimina a Alcaraz y será primer finalista sueco en una década

EFE/EPA/PETER SCHNEIDER/Archivo

Redacción deportes EE.UU., 28 ago (EFE).- El joven Mikael Ymer protagonizó una sorprendente remontada frente al español Carlos Alcaraz, decimoquinto cabeza de serie, y se impuso por 7-5 y 6-3 en la semifinal del Abierto de Wisnton-Salem para convertirse en el primer sueco que alcanza una final ATP Tour en una década.

Su rival en la final en la que no habrá ningún cabeza de serie - Alcaraz fue el último que quedaba- será Ilya Ivashka, que en la otra semifinal derrotó 6-2, 6-1 al finlandés Emil Ruusuvuori y buscará convertirse en el primer campeón bielorruso en la ATP desde el 2003 cuando Max Mirnyi ganó el título individual en Róterdam.

El triunfo de Ymer, de 22 años, llegó de manera sorprendente después de remontar un marcador adverso de 3-5 en el primer set con siete juegos consecutivos para ganarlo 7-5 y luego ponerse con marca de 3-0 en el segundo, que también se lo adjudicó.

"Con la forma en que juega, agotarlo es más o menos la única opción, porque es muy agresivo", dijo Ymer. "Creo que ejecuté el plan bastante bien".

Ymer está jugando su primer evento de la Serie US Open, pero con la confianza ganada al llegar a cuartos de final consecutivos en sus dos torneos más recientes en arcilla: en Gstaad y Kitzbuehel.

Robin Soderling fue el último sueco en llegar a una final, ganando Bastad en 2011.

Mientras que Alcaraz, de 18 años, que jugaba sus terceras semifinales de la gira, la primera en pista dura, no pudo seguir en la lucha por su segundo título ATP, ni tampoco vengarse de la derrota que ya había sufrido en el pasado torneo del Abierto de Australia frente a Ymer.

A pesar de que tuvo un comienzo de partido brillante y dominante, luego cayó en la trampa de los peloteos largos que le propuso Ymer y ahí fue cuando comenzó a cometer errores no forzados que le costaron el partido.

A pesar de la derrota, Alcaaraz llega a su primer Abierto de Estados Unidos pleno de moral y tendrá l primera prueba de fuego en la ronda inicial cuando se enfrente al inglés Cameron Norrie, vigésimo sexto cabeza de serie.

La jornada también dejó el triunfo en dobles de la pareja formada por el salvadoreño Marcelo Arévalo y el holandés Matwe Middelkoop que vencieron 6-7 (5), 7-5 y 10-6 al croata Ivan Dodig y al estadounidense Austin Krajicek.EFE

