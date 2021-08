Yassine Ouhdadi corre hacía el oro en 5.000 metros

El atleta catalán Yassine Ouhdadi se convirtió en uno de los reyes del mediofondo paralímpico español al conquistar la medalla de oro de los 5.000 metros, clase T13 de discapacitados visuales leves, en los Juegos Paralímpicos de Tokio, en una carrera marcada por el intenso calor. EFE/EPA/Tytus Zmijewski /Archivo

Tokio, 28 ago (EFE).- El atleta catalán Yassine Ouhdadi se convirtió en uno de los reyes del mediofondo paralímpico español al conquistar la medalla de oro de los 5.000 metros, clase T13 de discapacitados visuales leves, en los Juegos Paralímpicos de Tokio, en una carrera marcada por el intenso calor.

Yassine, de 27 años, realizó una carrera impecable en el Estadio Olímpico de Tokio y paró el cronómetro en 14:34.13, más de un segundo por delante del australiano Jaryd Clyfford (14:35.52) y de tres del ruso Aleksandr Kostin (14:37.52), que fue bronce.

"Ha sido increíble. Desde el primer momento lo tuve claro y sabía que no tenía que ponerme delante. La carrera iba a ser muy larga, la humedad y el calor apretaban, y había que guardar energías para el final", dijo Yassine, al término de la carrera.

"Lo había hablado con la familia, los amigos y el entrenador y ha funcionado la táctica. Sabía que si me quedaban fuerzas de hacer una última vuelta rápida podría pelear por el podium", confesó.

La victoria en Tokio refrenda el buen momento deportivo que atraviesa Yassine, cuyo despegue internacional se produjo con la medalla de plata en los 5.000 metros del Mundial de Dubai 2019, en los que con un tiempo de 14:42.12 registró un nuevo récord continental.

Al ser medallista en el Mundial, el atleta catalán únicamente necesitaba refrendar su clasificación con una mínima B en una competición para acudir a Tokio y el billete lo logró en el Campeonato de Cataluña de Atletismo Paralímpico celebrado en Lloret de Mar (Gerona) el pasado mes de marzo.

Yassine, que nació con cataratas no operables en ambos ojos, llegó a España procedente de Marruecos cuando tenía sólo seis años junto a sus padres y sus ocho hermanos. La familia abrió una tienda de alimentación en la localidad tarraconense de Tortosa, que aún regentan tres de sus hermanos y en la que el atleta sigue ayudando mientras compagina su rutina como deportista.