Venezuela llega a 3.970 muertes por la covid desde el inicio de la pandemia

Caracas, 27 ago (EFE).- Un total de 15 personas murieron en las últimas 24 horas por la covid-19 en Venezuela, con lo que la cifra total de fallecidos desde el inicio de la pandemia llegó a 3.970, informó este viernes el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez.

"Lamentablemente, tenemos 15 nuevos fallecidos para llegar a 3.970", escribió Ñáñez, minutos antes de la medianoche, en el reporte diario que publica en su cuenta de Twitter, donde detalló que, entre los fallecidos, había cinco personas del estado insular de Nueva Esparta, un archipiélago en el Caribe.

La lista la completan cuatro personas del céntrico estado Barinas, tres de Apure, dos de Caracas y uno de Sucre.

Por otra parte, Ñáñez reportó que, en las últimas 24 horas, las autoridades detectaron 1.376 nuevos contagios, todos por transmisión comunitaria.

El céntrico estado Miranda, que alberga parte del área metropolitana de Caracas, es la región con más casos nuevos, 500, de los que 211 fueron localizados en Cristóbal Rojas, 52 en Los Salias, 37 en Paz Castillo, 31 en Simón Bolívar 31 y 31 en Independencia.

Le siguen Caracas (280), La Guaira (146), Yaracuy (91), Lara (85), Guárico (73), Aragua (49), Monagas (36), Mérida (26), Zulia (20), Bolívar (18), Falcón (18), Sucre (10), Los Roques (8), Anzoátegui (5), Carabobo (4), Delta Amacuro (2), Trujillo (2), Amazonas (1), Cojedes (1) y Nueva Esparta (1).

De este modo, Venezuela llega a 331.112 casos confirmados de covid-19 desde el inicio de la pandemia, si bien 316.405 pacientes ya se han recuperado, lo que representa el 96 % del total.

Actualmente, hay 10.737 casos activos, de los que 10.403 están siendo atendidos en el sistema público de salud y 334 en clínicas privadas.

De ellos, 5.728 pacientes son asintomáticos, 4.019 padecen una insuficiencia respiratoria aguda leve, 815 tiene insuficiencia respiratoria aguda moderada y 175 están ingresados en unidades de cuidados intensivos.

Diversos gremios médicos, así como la oposición venezolana, han cuestionado los datos ofrecidos por el Ejecutivo y denuncian que las cifras de contagios, muertes y vacunación contra la covid-19 son manipuladas.

Este viernes, la oposición venezolana que lidera Juan Guaidó reiteró su denuncia de que la cifra real de casos de covid-19 desde que comenzó la pandemia es "un misterio", si bien no facilitó un dato alternativo al ofrecido por el Gobierno.

"Las cifras reales de infectados son un misterio, el régimen no realiza suficientes pruebas diarias; además quiere dar sensación de control de la pandemia y normalidad, pero la verdad es que los casos han aumentando por las medidas irresponsables", publicó en Twitter el equipo de comunicación de Guaidó.

La ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) reclamó también este jueves a las autoridades que sinceren las "cifras de la llegadas de vacunas al país y de vacunados".

Varias ONG y organizaciones sindicales han denunciado que en Venezuela no hay un cronograma público de vacunación y piden al Gobierno difundir el mismo.

La MUV también aseguró el pasado domingo que al país caribeño han seguido llegando vacunas contra la covid-19 desde China, pero el Ministerio de Salud no lo ha anunciado públicamente.