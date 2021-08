Vallecas vuelve a la elite

El entrenador del Granada, Robert Moreno (c). EFE/ Pepe Torres/Archivo

Madrid/Granada, 28 ago (EFE).- El estadio de Vallecas regresa a la elite del fútbol español, LaLiga Santander, en el reencuentro del Rayo Vallecano con su afición, a la que considera clave para lograr el objetivo de la permanencia, en un duelo de necesidad ante el Granada, entre dos equipos que no han vencido en las dos primeras jornadas.

Sobre la hora el estadio de Vallecas acabó las obras de mejora necesarias según exige LaLiga y la replantación del césped para volver a acoger un partido de Primera. La afición podrá celebrar el ascenso, firmado a finales de junio, con el reconocimiento a sus jugadores en un esperado reencuentro. Luego, la realidad se impondrá, con el Rayo colista tras dos derrotas y sin marcar un solo gol.

La necesidad de tiempo por las obras de su estadio condicionó el inicio del equipo de Andoni Iraola. Su debut le dejó una salida tan complicada como la rendida al Sevilla (3-0) y mejoró notablemente su imagen en San Sebastián, donde sin embargo no pudo llevarse nada positivo pese a su buen partido y cayó desde el punto de penalti (1-0).

Encontrar soluciones ofensivas para aprovechar las ocasiones que hasta ahora ha desperdiciado, es el principal quebradero de cabeza de Iraola. A la espera de que Randy Nteka demuestre en la elite todo el potencial exhibido en la división de plata y a la llegada a última hora de algún refuerzo, sigue peleando por la contratación de Lucas Pérez tras quedar libre del Alavés, la apuesta del técnico apunta a Merquelanz, Trejo, Álvaro García con Andrés Martín en la zona del nueve.

Recupera Iraola para la portería al francés Luca Zidane, cuya expulsión condicionó el primer partido en el Sánchez Pizjuán, pero tendrá que esperar su oportunidad ahora tras el gran nivel exhibido por el internacional macedonio Stole Dimitrievski en el último encuentro.

El Granada visita este domingo al Rayo Vallecano con el objetivo de sumar su primera victoria de la temporada después de haber iniciado el curso con sendos empates en el campo del Villarreal (0-0) y en casa ante el Valencia (1-1).

El cuadro andaluz se mide al Rayo, ante el que ha perdido en seis de sus siete últimos enfrentamientos y no gana desde 2013, con toda la plantilla disponible, ya que el técnico Robert Moreno no tiene jugadores lesionados ni sancionados.

La novedad está en que ya no forma parte de la plantilla el lateral francés Dimitri Foulquier, que tras ser titular en las dos primeras jornadas está a punto de ser traspasado al Valencia. Le reemplazará como titular en la zona derecha de la defensa Joaquín Marín 'Quini', sin minutos en las dos jornadas iniciales, aunque también puede ocupar ese puesto un Víctor Díaz que hasta ahora el técnico ha utilizado como central.

Moreno podrá contar ya con el centrocampista Rubén Rochina, última incorporación del Granada en el mercado de fichajes y que podría estrenarse, aunque no será titular. Se mantendrá en la portería Aarón Escandell al ser de los mejores del equipo en los dos primeros partidos, mientras que todo hace indicar que el técnico retornará en Vallecas a la línea de cuatro atrás tras formar de inicio con tres centrales y dos carrileros ante el Valencia.

En la medular los dos acompañantes del francés Maxime Gonalons saldrán del trío formado por Ángel Montoro, Luis Milla y Ramón Rodríguez 'Monchu'. Si Monchu tiene minutos, es muy probable que tenga que jugar con una máscara protectora tras la herida que se produjo en su rostro frente al Valencia. El preparador también tendrá que elegir arriba entre Antonio Puertas y el venezolano Darwin Machís para acompañar al dúo colombiano formado por Luis Suárez y por Carlos Bacca.

. Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Catena, Saveljich, Fran García; Óscar Valentín, Santi Comesaña; Merquelanz, Trejo, Álvaro García; y Andrés Martín.

Granada: Aarón; Quini, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Gonalons, Luis Milla, Montoro; Machís, Luis Suárez y Bacca.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Colegio Extremeño).

Estadio: Vallecas.

Hora: 19:30.

Puestos: Rayo Vallecano (20º, 0 puntos); Granada (12º, 2 puntos)

La clave: la búsqueda del gol del Rayo Vallecano que ha realizado 13 remates en dos partidos, cuatro de ellos a puerta y no ha conseguido marcar.

El dato: de los cinco enfrentamientos en LaLiga del Rayo ante el Granada, ganó cuatro y solo perdió uno.

Las frases:

. Iraola: "En el fútbol lo que marca las diferencias son las áreas. Ahí podemos mejorar"

. Robert Moreno: "El equipo llega bien, con muchas ganas de competir y de sumar puntos de tres en tres, que es lo importante"

El entorno: el estadio de Vallecas reabrirá sus puertas tras su lavado de cara para el regreso de aficionados a sus gradas. Será un cálido reencuentro con los jugadores que firmaron el ascenso. EFE

