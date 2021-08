Turquía da por terminada la evacuación de su personal en Afganistán

Recep Tayyip Erdogan. EFE/EPA/YVES HERMAN / POOL/Archivo

Estambul, 28 ago (EFE).- Turquía ha evacuado a su personal de Afganistán, con excepción de un pequeño contingente, según anunció el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, que dio por terminada la operación.

"A fecha de hoy, hemos traído a nuestro país a todos nuestros civiles. Por ahora queda un equipo de técnicos en un número concreto, un número reducido pero, aparte de ellos, hemos retirado de Afganistán todos nuestros equipo", señaló Erdogan desde Sarajevo, donde realizó una visita oficial, según informan hoy medios turcos.

Cifró en un máximo de 30 el personal turco que quedará en Afganistán.

El Ministerio de Defensa, por su parte, indicó en la red social Twitter que ha terminado la evacuación del personal militar de Afganistán.

"Ha sido completada la evacuación del heroico personal de las Fuerzas Armadas turcas, que con éxito desempeñaron sus obligaciones en Afganistán durante 20 años", señaló el Ministerio en un mensaje.

Ya antes de partir hacia Bosnia, Erdogan confirmó que Turquía ya mantiene contacto oficial con la milicia talibán que domina Afganistán desde mediados del mes, y dejó claro que estos encuentros continuarán.

"Los talibanes de hoy no son los de antes. No importa lo que alguien diga sino lo que hace. Lo que importa es qué hacen ahora, qué harán en el futuro, y no qué hacían antes", dijo el político islamista posteriormente, al final de su visita a Sarajevo.