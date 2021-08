Simeone: "El plantel está muy bien compensado"

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, durante el entrenamiento del equipo este jueves en el Estadio Wanda Metropolitano en Madrid. EFE/Rodrigo Jiménez

Majadahonda (Madrid), 28 ago (EFE).- El fichaje de Matheus Cunha resolvió esta semana el último objetivo como refuerzo del Atlético de Madrid, cuya plantilla está "muy bien compensada" para la nueva temporada, según destacó Diego Simeone, que mantiene "los ojos abiertos" hasta el fin del mercado, "esperando que no suceda nada".

"Es imposible dar por cerrado algo en fútbol. Hasta el martes a las 12 de la noche, que es cuando cierra el mercado, habrá que estar con los ojos abiertos y esperando que no suceda nada que no tenemos dentro de nuestras soluciones y pensamientos de acá al martes. En principio, el plantel está muy bien compensado, pero también sé como hombre de fútbol que el martes siempre algo puede pasar", valoró en la rueda de prensa telemática posterior al entrenamiento matutino.

"Estamos acostumbrados, pero, al mismo tiempo, todos los entrenadores necesitamos tener la conformación de cuál va a ser el grupo para toda la temporada. Siempre se estira un poco más en España el mercado y nos genera esta situación de esperar hasta el final lo que pueda suceder. Claro que la inquietud la tenemos, estamos preparados para cualquier cosa que pueda suceder y esperando que no suceda nada", continuó en otra cuestión sobre el mercado.

A la espera de que finalice el martes el periodo de entradas y salidas de futbolistas, el Atlético tiene pendiente la salida de Santiago Arias y está pendiente de qué sucede finalmente con Saúl Ñíguez, cuya marcha ha estado latente durante todo el verano, pero sin concretarse absolutamente nada con el margen cada vez más corto.

"VEO CON MUCHA ENERGÍA A MATHEUS CUNHA"

En cuanto a fichajes, el conjunto rojiblanco ya tiene la plantilla lista para las cuatro competiciones con la incorporación de Matheus Cunha. "¿Qué rol le veo? Al jugador que fuimos a buscar en consecuencia de seguir compensando los lugares del campo donde necesitamos competencia. Es un chico joven, que viene de jugar varios años fuera de Brasil, conoce el fútbol europeo, ha venido con mucha ilusión, con muchas ganas y se lo ve con mucha energía", dijo.

"Esperamos que pueda mostrar lo que ha mostrado sobre todo en Brasil y en su último club (el Hertha Berlín)", continuó Simeone sobre el atacante, que arrastra unas molestias desde los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en los que logró la medalla de oro, pero que ya se entrenó este sábado con el grupo, "disponible" para el técnico. "Se siente en buena forma", confirmó el entrenador.

Matheus Cunha ya aguarda su debut con la camiseta rojiblanca, con la que Luis Suárez y Kieran Trippier reestrenarán titularidad este domingo. No lo confirmó Diego Simeone, aunque ha probado con ello esta semana en el once: "Están trabajando muy bien, hicieron una semana muy buena los dos, con Correa y Lodi son los que más tarde han llegado y en consecuencia de los minutos van mejorando, van agarrando más ritmo y mañana por la mañana decidiremos si empezamos con Luis y Trippier o si jugamos como lo venimos haciendo con Llorente en el carril, Carrasco arriba y Saúl en el lado izquierdo".

Enfrente estará el Villarreal, un equipo que generalmente plantea numerosos problemas al Atlético en su estadio. El pasado curso, por ejemplo, fue el único visitante que puntuó en toda la primera vuelta en el Wanda Metropolitano (0-0). También ganó antes en el Vicente Calderón. "La razón es porque es un gran equipo", apuntó Simeone.

"Tiene siempre muy buenos futbolistas, tiene un grandísimo entrenador (Unai Emery) que sabe competir muy bien y le ha transmitido desde su llegada esto al equipo", añadió Simeone, que recordó que los duelos con el Villarreal "siempre son muy cerrados, muy justos, muy apretados". "Cualquier detalle rompe el partido para uno u otro lado", advirtió.