Sergio Pérez: Estoy muy decepcionado, pude acabar en un puesto mucho mejor

Redacción deportes, 28 ago (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), quinto en el Mundial de Fórmula Uno, que largará séptimo este domingo en el Gran Premio de Bélgica, el duodécimo del campeonato, declaró tras la lluviosa calificación en Spa-Francorchamps que está "muy decepcionado porque" pudo haber "acabado en un puesto mucho mejor".

"Estoy muy decepcionado con mi calificación porque nuestro coche estaba funcionando bien, tenía mucho ritmo y hoy era posible haber acabado en una posición mucho mejor", afirmó 'Checo', nacido hace 31 años en Guadalajara (Jalisco) y que acaba de renovar un año más con Red Bull, escudería en la que el curso próximo afrontará su segunda temporada, la duodécima desde que pilota en la F1.

"Con las condiciones meteorológicas cambiantes, era difícil, por lo que la última vuelta iba a ser crítica, pero desafortunadamente no pude mejorar", comentó el mexicano, que, al ganar este año en Azerbaiyán logró su segunda victoria en la categoría reina del automovilismo.

"Ha sido una pena, pero todavía estoy deseando que llegue mañana, ya que con el tiempo cambiante puede pasar cualquier cosa y hay muchas oportunidades aún", opinó.

"El equipo está haciendo un trabajo impresionante y siempre que podamos evitar problemas mañana, deberíamos estar ante una muy buena disposición para ser capaces de luchar por un buen resultado", dijo 'Checo', que ha subido doce veces al podio desde que corre en la F1, dos de ellas este año.

"También me alegro mucho de ver que (el inglés) Lando (Norris, de McLaren) pudo salir del coche después de su accidente y espero que esté bien", señaló el bravo piloto tapatío sobre el joven talento de Bristol, que se accidentó nada más empezar la Q3 a la salida de Eau Rouge.

"Hablamos acerca de Eau Rouge en la reunión de pilotos del viernes y planteamos nuestras preocupaciones, así que espero sinceramente ver algunas soluciones para el próximo año", indicó 'Checo' este sábado en Bélgica, donde ha sido tres veces quinto (2015, 2016 y 2018) como mejor resultado en F1.

"Eso es algo que definitivamente tenemos que mejorar porque en condiciones como las de hoy, si mañana tenemos una carrera en mojado, no es una zona donde los pilotos quieran darse algún toque, sobre todo teniendo en cuenta que es un punto ciego", manifestó Sergio Pérez después de haber acabado séptimo este sábado la calificación de Spa-Francorchamps.