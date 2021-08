Rusia y Japón jugarán la final del Mundial de fútbol playa

EFE/EPA/YURI KOCHETKOV

Moscú, 28 ago (EFE).- El anfitrión, Rusia, y Japón, ambos semifinalistas hace dos años, disputarán el domingo la final del Mundial de fútbol playa tras derrotar a Suiza y Senegal, respectivamente.

Los rusos remontaron y batieron a los suizos a los penaltis después de que el tiempo reglamentario terminara en empate (5-5), mientras los nipones se deshicieron de los africanos con más dificultades de lo que indica el marcador final (5-2).

Con un pabellón lleno de aficionados rusos, los eslavos se pusieron por delante a los cinco minutos con goles de Krashenínnikov y Nikonorov (2-0). Los helvéticos recortaron por medio de Ott antes de que concluyera el primer parcial (2-1).

En el segundo período marcó primero el ruso Kotenev, pero los suizos se hicieron con el control del partido y del marcador con tres tantos en cinco minutos de Hodel (2) y Stankovic (4-3).

Un gol de penalti de Hodel a la media hora pareció poner la puntilla a los locales, pero estos no se rindieron. Nikonorov y Shkarin sellaron el empate en los últimos minutos (5-5).

Los penaltis dictaron sentencia. El papel de malo de la película le tocó a Steinemann, que falló el segundo lanzamiento de su equipo. Los lanzadores rusos no fallaron ni una sola pena máxima.

De esta forma, los rusos vuelven a una final mundialista, algo que no ocurría desde 2013, cuando lograron su segundo título al derrotar a España en la final.

Japón sólo logró abrir el cerrojo senegalés de penalti al cuarto de hora después de una primera parte sin goles. Así terminó el segundo parcial. (1-0) Los africanos empataron al comienzo del tercer período, pero en el plazo de dos minutos los asiáticos anotaron tres goles y se aseguraron la victoria.

Los senegales recortaron distancias a falta de cinco minutos, pero los japoneses pusieron la puntilla pocos segundos después y se clasificaron para su primera final (5-2).

El domingo, rusos y japoneses se disputarán el título, mientras el partido por el tercer y cuarto puesto enfrentará a senegaleses y suizos, los equipos revelación del torneo mundialista.

El actual campeón, Portugal, cayó en la primera fase, mientras Brasil, que cuenta con catorce entorchados, fue apeado en cuartos de final por Senegal.

España cayó también en cuartos ante los rusos (4-2) y Uruguay fue aplastada en la misma fase por Suiza (10-1). El Salvador y Paraguay no superaron la fase de grupos.

El Mundial se disputa en la Plaza del Festival, que se encuentra situada frente al estadio olímpico Luzhnikí, donde se jugó la final del Mundial de Rusia de fútbol en 2018 entre Francia y Croacia (4-2).

La FIFA gestiona la Copa Mundial desde 2005, aunque el primer torneo se disputó en 1995 en Río de Janeiro. Desde 2009 este Mundial se juega cada dos años.