Robles agradece labor "heroica" del Ejército en la evacuación de Afganistán

(actualiza con más información)

Zaragoza, 28 ago (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha agradecido a los militares del Ejército del Aire "la heroica labor" desarrollada en la evacuación de ciudadanos afganos "poniendo en riesgo sus vidas" para que entraran en los aviones el mayor número de personas posible en una misión "muy complicada", en la que han demostrado su profesionalidad y humanidad.

Robles ha recibido esta noche en la base aérea de Zaragoza a 53 militares, 36 tripulantes y personal de mantenimiento del ALA 31 y 17 del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA), que han viajado desde Dubái en los dos últimos A400M, las aeronaves del Ejército que tienen su base operativa en la base aérea de Zaragoza, a donde llegaron ayer otros 30 militares del EADA.

Acompañada por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Teodoro López Calderón, y del Jefe del Estado Mayor del Aire (Jema), Javier Salto Martínez, Robles ha aterrizado en la base y ha saludado a los familiares de los militares, que han aterrizado poco antes de las 20:30 horas y que han sido recibidos entre aplausos por sus seres queridos.

La ministra, que ha saludado a algunos de estos militares y sus familias, ha valorado en declaraciones a los medios "la entrega" de estos efectivos, que vuelven con "la satisfacción del deber cumplido", pero la sensación "agridulce" de no haber podido ayudar a más ciudadanos afganos. Y ha expresado su "orgullo" hacia el Ejército del Aire español "que no regatea esfuerzos para poder salvar vidas en labores humanitarias".

En el mismo sentido se ha pronunciado el Jemad, quien ha reconocido que en la misión había "un riesgo importante" y que los militares españoles se han sabido adaptar a las condiciones cambiantes de Kabul y tenido "capacidad de reacción e iniciativa" con la finalidad de aprovechar los vuelos y que pudieran evacuar al mayor número de personas posibles hasta llegar a casi 2.000.

Uno de los militares que han participado en el operativo, Jesús Cruz, del EADA y destinado en Dubái, ha expresado a los medios la satisfacción que han vivido cada vez que trasladaban en aviones a estas personas, algunos muy pequeños, que a pesar de llevar "solo una mochila tenían una sonrisa porque sabían que iban a una vida mejor".

Ha añadido que la situación se ha "caldeado" en los últimos días, aunque dentro de la base "no ha sido demasiado inseguro" y ensalzado el trabajo "admirable" de sus compañeros destinados en Kabul que era "aún más arriesgado" porque en cualquier momento podían sufrir un ataque "aunque están entrenados para ello" y han hecho un trabajo "encomiable".

España ha evacuado en total en esta misión en Afganistán a 2.206 personas, entre ellas colaboradores españoles y de otros países, y personal de la embajada española en el país asiático, de los que el 47 % eran mujeres y el 40 % niños, según fuentes del Ministerio de Defensa.

En concreto, 1.671 son españoles, 21 portugueses, 333 de otros países de la UE, 131 estadounidenses y 50 de la OTAN.

Se han producido en 17 rotaciones de aeronaves del ejército A400 Dubái-Kabul-Dubái, una de ellas de Kabul a Torrejón, y 10 vuelos de Air Europa Dubai-Torrejón de Ardoz con un total de 210 horas de vuelo. EFE