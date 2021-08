PSV Eindhoven-Real Sociedad y Betis-Celtic, en la primera jornada

EFE/EPA/TOLGA BOZOGLU

Madrid, 28 ago (EFE).- El Betis recibirá al Celtic de Glasgow en el grupo G y la Real Sociedad jugará en Eindhoven frente al PSV en el grupo B en la jornada inaugural de la Liga Europa, cuyas primeras seis fechas de competición de la fase de grupos ha sido comunicada este sábado por la UEFA.

Los partidos de la primera jornada se disputarán el jueves 16 de septiembre.

- Jornada 1 (16 sep):

Galatasaray-Lazio (18.45)

Lokomotiv Moscú-Olympique Marsella

Midtjylland-Ludogorets

Estrella Roja-Braga

Bayer Leverkusen-Ferencvaros

Betis-Celtic

GNK Dinamo-West Ham

Rapid Viena-Genk

Rangers-Olympique Lyonnais (21.00)

Brøndby-Sparta Praga

PSV Eindhoven-Real Sociedad

AS Monaco-Sturm Graz

Spartak Moscú-Legia Varsovia

Leicester-Nápoles

Olympiacos-Royal Antwerp FC

Eintracht Frankfurt-Fenerbahce

- Jornada 2 (30 sep)

Sparta Praga-Rangers (18.45)

Olympique Lyonnais-Brøndby

Real Sociedad-AS Monaco

Sturm Graz-PSV Eindhoven

Legia-Leicester

Nápoles-Spartak Moscú

Royal Antwerp-Eintracht Frankfurt

Fenerbahçe-Olympiacos

Lazio-Lokomotiv Moscú (21.00)

Olympique Marsella-Galatasaray

Ludogorets-Estrella Roja

Braga-Midtjylland

Celtic-Bayer Leverkusen

Ferencvaros-Betis

Genk-GNK Dinamo

West Ham-Rapid Viena

- Jornada 3 (21 oct)

Spartak Moscú-Leicester (18.45)

Fenerbahçe-Royal Antwerp

Lazio-Olympique de Marseille

Ludogorets-Braga

Midtjylland-Estrella Roja

Celtic-Ferencvaros

Betis-Bayer Leverkusen

Rapid Viena-GNK Dinamo

Lokomotiv Moscú-Galatasaray (21.00)

West Ham-KRC Genk

Sparta Praga-Olympique Lyonnais

Rangers FC-Brøndby IF

PSV Eindhoven-AS Monaco

Sturm Graz-Real Sociedad

Nápoles-Legia Varsovia

Eintracht Frankfurt-Olympiacos

- Jornada 4 (4 nov)

Olympique Lyonnais-Sparta Praga (18.45)

Brøndby-Rangers

Real Sociedad-Sturm Graz

AS Monaco-PSV Eindhoven

Legia Varsovia-Nápoles

Olympiacos-Eintracht Frankfurt

Galatasaray-Lokomotiv Moscú

Genk-West Ham

Leicester-Spartak Moscú (21.00)

Royal Antwerp-Fenerbahçe

Olympique de Marsella-Lazio

Braga-Ludogorets

Estrella Roja-Midtjylland

Bayer Leverkusen-Betis

Ferencvaros-Celtic

GNK Dinamo-Rapid Viena

- Jornada 5 (25 nov)

Galatasaray-Olympique de Marsella (18.45)

Lokomotiv Moscú-Lazio

Midtjylland-Braga

Estrella Roja-Ludogorets

Bayer Leverkusen-Celtic

Betis-Ferencvaros

GNK Dinamo-Genk

Rapid Viena-West Ham

Rangers-Sparta Praga (21.00)

Brøndby-Olympique Lyonnais

PSV Eindhoven-Sturm Graz

AS Monaco FC- Real Sociedad

Spartak Moscú-Nápoles

Leicester-Legia Varsovia

Olympiacos-Fenerbahçe

Eintracht Frankfurt-Royal Antwerp

- Jornada 6 (9 dic)

Sparta Praga-Brøndby (18.45)

Olympique Lyonnais-Rangers

Real Sociedad-PSV Eindhoven

Sturm Graz-AS Monaco

Legia Varsovia-Spartak Moscú

Nápoles-Leicester

Royal Antwerp-Olympiacos

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

Lazio - Galatasaray (21.00)

Olympique Marsella-Lokomotiv Moscú

Ludogorets-Midtjylland

Braga-Estrella Roja

Celtic-Betis

Ferencvaros-Bayer Leverkusen

Genk-Rapid Viena

West Ham-GNK Dinamo