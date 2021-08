México insiste en su plan de decir "adiós" a la OEA y crear nuevo organismo

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, participa en una conferencia de prensa en Ciudad de México (México). EFE/ Carlos Ramírez/Archivo

Ciudad de México, 28 ago (EFE).- El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, insistió este sábado en el plan de México de decir "adiós" a la actual Organización de los Estados Americanos (OEA) y sustituirla por un organismo que contemple "otra relación entre América Latina y el Caribe y los Estados Unidos".

"¿Cuál es la propuesta de México? Adiós a la OEA en su sentido intervencionista, injerencista y hegemonista y que venga otra organización que construyamos en acuerdo con Estados Unidos para el siglo XXI", expresó entre aplausos el canciller durante la reunión plenaria de senadores del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Este objetivo fue planteado por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante la reunión de julio en México de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en lo que Ebrard consideró "el discurso más brillante en materia de política exterior en mucho tiempo".

El canciller mexicano dijo que "alguien le tiene que mandar un oficio" al secretario general de la OEA, Luis Almagro, para que le expliquen que "el mundo cambió" y que dicho organismo "no puede seguir siendo un instrumento de intervención".

Ebrard aseguró que durante la reunión de jefe de Estado de la Celac que tendrá lugar en México el 18 de septiembre, el Gobierno mexicano aprovechará su "excelente diálogo" con Estados Unidos para "facilitar que se pueda llegar a este acuerdo para otra arquitectura política en las Américas".

Durante su intervención en la plenaria, el secretario mexicano de Relaciones Exteriores también dijo que existe "una gran afinidad" en la visión de López Obrador y Joe Biden sobre la política de drogas y de seguridad.

El canciller apostó por certificar el "acta de defunción de la Iniciativa Mérida", como se conoce a la política de persecución militar a las drogas, y defendió un enfoque dirigido a "atender las causas" y usar "más inteligencia que fuerza".

"Nos hemos pasado el siglo XX contando cuántos narcos fueron asesinados o detenidos. ¿Se redujo el tráfico de drogas? No. ¿Se redujo el consumo? No, creció más", expresó.

También recordó la reciente demanda que el Gobierno mexicano presentó contra fabricantes de armas estadounidenses por vender armamento usado por el crimen organizado en México.

Y aseguró que hay "muy buena actitud" en la Casa Blanca en cuanto a la cooperación en materia migratoria.

En su repaso de la política exterior mexicana, dijo que México reactivará "la cooperación con Palestina" y que la postura del país en ese conflicto es el "respeto a los derechos humanos", aunque ello genere "molestia" en Estados Unidos.

Aplaudió el diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela iniciado en México el 13 de agosto pasado y se opuso a las sanciones internacionales así como al encarcelamiento de opositores.

Apostó por la neutralidad en ese conflicto y criticó que la postura de los Gobiernos que reconocieron en 2019 al opositor Juan Guaidó como presidente podría haber derivado en "una guerra civil".

Ebrard, encargado de conseguir las vacunas contra la covid-19 en el exterior, afirmó que México, de 126 millones de habitantes, habrá superado los 100 millones de dosis recibidas el próximo martes.

Con nueve vacunas aprobadas, dijo que México cuenta con uno de los portafolios de fármacos contra la covid-19 más grandes del mundo, y agradeció a China y a la India el apoyo durante la pandemia.