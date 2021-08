Los talibanes ordenan entregar en una semana las armas y bienes públicos

El portavoz de los talibanes, Zabiullah Mujahid, durante una entrevista en su oficina, el miércoles en Kabul. EFE/AKHTER GULFAM

Kabul, 28 ago (EFE).- Los talibanes dieron este sábado un plazo de una semana a todos los exfuncionarios del gobierno depuesto de Kabul para entregar todos los bienes y armas del servicio público, en un nuevo movimiento hacia la consolidación de la nueva Administración de los islamistas y en las vísperas del fin de la retirada de las tropas internacionales.

"Se informa a todos aquellos que tenga medios, armas, municiones y otros bienes del gobierno para que entreguen los objetos mencionados a los órganos pertinentes del Emirato Islámico (como se hacen llamar los talibanes) en el plazo de una semana", dijo en Twitter el principal portavoz de los talibanes, Zabihulla Mujahid.

El portavoz exhortó a todos a la entrega dentro de este periodo para que "no haya necesidad de procesar o dar tratamiento legal a los infractores si son descubiertos", añadió.

Aunque lo talibanes conquistaron el poder el pasado 15 de agosto, los jefes del movimiento habían dado la orden a sus combatientes de no entrar a viviendas de funcionarios públicos, ni tomaran ninguno de los bienes del Estado hasta que el liderazgo decidiera al respecto.

La llamada a la entrega voluntaria hecha hoy por Mujahid ocurre justo cuando se espera que los líderes fundamentalistas anuncien la nueva conformación del nuevo gobierno, que los talibanes esperan tener listo antes de la retirada de las tropas internacionales, el 31 de agosto.

Así el movimiento islamista da un paso más para tomar el control total del país, mientras EE. UU. y los aliados internacionales cumplen las últimas horas en el país antes de que se venza el plazo para la retirada total de sus tropas y con ello el fin de las evacuaciones internacionales.

Estados Unidos tomó el control del área militar del aeródromo un día después de la victoria de los talibanes y su ascensión al poder, en un aparente pacto de no agresión que ha permitido las evacuaciones pero que está a punto de concluir.

Fuentes de los talibanes aseguraron a Efe que sus fuerzas han comenzado a tomar el control de la zona militar del aeropuerto, que ya ha sido cedida por los estadounidenses.

Las fuerzas especiales talibanes "Victorious Force" están tomando el control de la parte militar del aeropuerto de Kabul, dijo a Efe Bilal Karimi, un portavoz de los talibanes.

"Algunas partes (del aeropuerto militar) fueron evacuadas (por las tropas extranjeras) y nuestras fuerzas se hicieron con el control de ellas", indicó.

La situación de seguridad de la capital afgana es ahora la mayor preocupación tras el atentado del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en el aeropuerto de Kabul, cometido por un atacante suicida cuando una multitud trataba de subir a alguno de los vuelos de evacuación para huir del régimen talibán.

El atentado, que convirtió las calles de Kabul en una carnicería, dejó al menos 170 muertos y decenas de personas heridas.