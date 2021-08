Libia.- El primer ministro libio abre un enfrentamiento con el Parlamento tras una amenaza de censura

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El primer ministro en funciones de Libia, Abdul Hamid Dbeibé, ha rechazado categóricamente la propuesta de casi una treintena de diputados para impulsar una moción de censura contra su Gobierno, en un enfrentamiento contra el Legislativo que amenaza con bloquear los planes para la celebración de elecciones en el país a finales de año.



Esta semana, veintiocho miembros de la Cámara de Representantes de Tobruk pidieron un voto de censura contra Dbeibé, por considerarle incapaz de desarrollar un "cambio real en el país", según la propuesta recogida por el 'Libya Herald', tras el final del conflicto entre el Gobierno de Trípoli y las fuerzas del este de Libia, al tiempo que volvieron a paralizar sus peticiones de aprobación de los presupuestos generales.



Dbeibé, quien asumió el cargo en marzo, esgrimió el viernes que las razones del Parlamento para no aprobar sus repetidas propuestas presupuestarias eran "poco realistas y endebles" y culpó al organismo de obstaculizar las elecciones planeadas para diciembre.



La disputa presupuestaria ha surgido como un elemento central en la creciente fricción entre facciones políticas rivales que ha socavado un proceso respaldado por la ONU, contemplado como la mejor posibilidad que se le ha ofrecido al país en años para poner fin a la senda del conflicto.



El presidente del parlamento, Aguila Salé, exigió esta semana que Dbeibeh comparezca ante la cámara, elegida en 2014, para ser interrogado sobre el desempeño de su gobierno o enfrentarse a un voto de censura. La fecha de esta sesión de control podría ser el próximo lunes, aunque todavía no hay nada fijado.



En su discurso, recogido por el 'Libya Observer', Dbeibé pidió el apoyo total del Parlamento para seguir avanzando en la reconstrucción de un país donde hace años que no se han asignado fondos para el desarrollo desde hace años. "La Cámara de Representantes ha rechazado un presupuesto unificado para conseguir que el país avance", lamentó el primer ministro. "La única financiación que discutieron los gobiernos anteriores fue cómo gastarse el dinero en una guerra", añadió.



Dbeibé considera crucial la aprobación de los presupuestos para salvar al país de la crisis energética en la que todavía está inmerso, en parte por la destrucción de las infraestructuras eléctricas durante el conflicto. "Esto estaría resuelto si el presupuesto hubiera sido aprobado. En diez años no hemos gastado nada en proyectos, estaciones y red eléctrica", ha indicado.



Por último, y a pesar de la paralización de las negociaciones, Dbeibé se comprometió a realizar las elecciones en la fecha prevista, ha manifestado que el Gobierno tiene preparado un plan logístico y de seguridad para organizarlas. "El problema", ha reiterado, "es puramente legislativo".