La expansión reciente de la covid-19 en Guatemala obedece a la variante delta

Ciudad de Guatemala, 28 ago (EFE).- El doctor francés Marc Rondy, asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera que la expansión reciente del SARS-CoV-2 en Guatemala tiene como origen la aparición de la variante delta, y por tanto ve necesario acelerar la vacunación.

"La llegada de la variante delta a la región y a Guatemala explica por mucho el aumento radical de los casos confirmados en el país", indicó Rondy en una entrevista con Efe.

Es por ello que el asesor de inmunización para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS en Guatemala considera prioritario el avance de la vacunación en el país centroamericano.

"El despliegue acelerado del plan nacional de vacunación es necesario para limitar el impacto sanitario de la circulación de esta variante", enfatizó Rondy.

EN LA TERCERA OLA DEL VIRUS

Guatemala se encuentra en la tercera ola del coronavirus desde el 14 de junio pasado, como advirtió en aquel momento la ministra de Salud, Amelia Flores.

Desde entonces, el país pasó de un promedio de 20 muertes diarias a casi 45, con picos de hasta 70 decesos en 24 horas, especialmente en las últimas semanas.

A ello se suma una ocupación hospitalaria del 97 por ciento en pacientes graves, por lo que la nación centroamericana atraviesa el peor momento desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, de acuerdo a la opinión de varios expertos.

El doctor Rondy resalta que "la población guatemalteca mayor de 50 años" es la que presenta "la mayoría de casos fallecidos" debido a la enfermedad, por lo que la vacunación de dicho grupo "debe ser prioridad en este momento".

El asesor de la Organización Mundial de la Salud también asevera que la población debe completar las dos dosis de vacunación lo más pronto posible.

"Ante la llegada de la variante delta, es importante que se haga énfasis en la relevancia de maximizar la cobertura de dos dosis, porque se ha detectado una reducción en la efectividad de la vacuna cuando solo se ha aplicado la primera dosis", acotó el médico.

Un análisis divulgado este mes por la entidad no gubernamental Consejo de las Américas señaló que solamente Venezuela y Nicaragua tienen peores números que Guatemala en la región Latinoamericana con respecto a la vacunación completa (dos dosis) de su población.

A la fecha, Guatemala contabiliza 1.036.180 personas vacunadas con dos dosis contra la covid-19, es decir el 6,3 por ciento de sus 16,3 millones de habitantes. De acuerdo a las cifras oficiales, un total de 3,1 millones de personas han recibido al menos una dosis de vacunación.

CENTRALIZACIÓN DE LA VACUNA

El doctor Rondy observa una mayor implementación de la vacuna en el departamento de Guatemala, donde se ubica la capital del país, por encima de la provincia.

"Si se compara el departamento de Guatemala, existe una importante brecha respecto al resto de departamentos del país, en cobertura de vacunación", precisa Rondy.

"En ese sentido existe un desafío importante para comprender cuáles son las principales barreras y encontrar soluciones que incrementen los niveles de vacunación en esas regiones", añadió.

Según el Ministerio de Salud, el 30 por ciento de todas las vacunas inyectadas en el territorio han sido en el departamento de Guatemala.

"Estas brechas pueden explicarse primero por una oferta distinta en ambos entornos. Hay más puestos de vacunación en municipios urbanos y por lo tanto un acceso facilitado a las vacunas en estos lugares", explica el experto en inmunización.

Para Rondy, existe "una diferencia en la demanda de la población" para vacunarse, ya que "sabemos que hay comunidades que no creen" en la covid-19 y "otras que tienen dudas acerca de la vacunación o piensan que no la necesitan".

Es por ello que el doctor francés ve fundamental "entender cuáles son las creencias en estas comunidades" para "desarrollar estrategias de comunicación que sean pertinentes a nivel cultural".

Rondy explica que el Ministerio de Salud guatemalteco, con el apoyo de la OMS, está "trabajando con un equipo de etnógrafos y antropólogos para llevar a cabo una evaluación de las razones de no vacunación, departamento por departamento".

Bajo el contexto anterior, al asesor de la Organización Mundial de la Salud le preocupa la circulación de la variante delta, que "al ser más infecciosa, podría tener más habilidades de transmitirse en zonas rurales, donde la densidad de población es más baja".

Guatemala contabiliza hasta la última actualización de datos el viernes un total de 460.017 casos positivos de la enfermedad y 11.768 decesos a causa del coronavirus, la cifra más alta de Centroamérica.

Sin embargo, un estudio divulgado el pasado fin de semana por el medio local Plaza Pública y firmado por el doctor en física matemática Pedro Morales Almazán señaló que en Guatemala han muerto 30.000 personas por la covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Los datos presentados por Morales Almazán fueron obtenidos del Registro Nacional de Personas (estatal), que cuenta con más cobertura en todo el territorio guatemalteco que el Ministerio de Salud.

