Jaqueline da la última hora sobre el estado de salud de Amador Mohedano

28-08-2021 Jacqueline informa sobre el estado de salud de Amador Mohedano tras su ingreso en el hospital de Jerez. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 28 (CHANCE)



Ayer nos sorprendía la noticia del ingreso de urgencia de Amador Mohedano en el Hospital de Jerez. Una recaída en su estado de salud que se producía tras protagonizar el jueves un encontronazo en directo con María Patiño. La periodista aseguró que el hermano de Rocío Jurado había confirmado que conocía la mala vida que Ortega Cano le dio a la cantante durante su matrimonio y Amador no tardó en entrar por teléfono en el programa 'Sálvame' para desmentirlo. Tras esto, el que fuera representante de 'La más grande' se sintió indispuesto y llamó a su amiga Jacqueline, quién al ver el estado en el que se encontraba Amador no dudó en llamar a una ambulancia.



Tras varias horas de ingreso y ya en observación, Jacqueline abandonaba el hospital y nos ofrecía la última hora sobre cómo se encuentra Amador. "Está mejor, más animadito, mucho mejor", confirmaba y añadía que incluso ha recuperado el sentido el humor "Se ha reído con dos o tres cosillas que le hemos dicho, se ha alegrado de ver a su hermano".



Mucho se ha hablado en estas horas de la soledad en la que se encuentra Amador en esta etapa de su vida, al no tener a ningún familiar al lado en este delicado momento. Pero ha sido su amiga Jacqueline, con la que compartió su vida hace unos años, quien se ha encargado de informar que los hijos de Amador, fruto de su matrimonio con Rosa Benito, estarán acompañándole: "Sus hijos vienen ya para acá y su hermana ha estado ya aquí, depende del tiempo que esté y no está muchos días".



Jacqueline se ha mostrado muy optimista en cuanto a la evolución del estado de salud de Amador "hasta que le busquen una camita libre y le observen con la prueba que le han hecho, que ha ido todo bien, el médico nos ha dado mucha confianza y son muy profesionales", ha explicado a pesar de que tendrá que permanecer en el hospital varios días.