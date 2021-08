Jameneí afirma que no hay diferencias políticas entre Biden y Trump con Irán

EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/Archivo

Teherán, 28 ago (EFE).- El líder supremo iraní, Ali Jameneí, indicó este sábado que la demandas políticas de Washington respecto a Teherán durante el gobierno del actual presidente estadounidense, Joe Biden, no han cambiado respecto a las de la administración de su predecesor, Donald Trump.

"El actual gobierno de Estados Unidos no es diferente al anterior. Su demanda es la misma que la de Trump y no ha marcado ninguna diferencia", subrayó Jameneí respecto al dossier nuclear de Irán, durante su primera reunión con los nuevos ministros aprobados por el Parlamento y el nuevo presidente del país, Ebrahim Raisí, informó la web oficial del líder supremo iraní.

Jameneí agregó que "para ser justos, detrás de la escena de la política exterior estadounidense hay un lobo depredador que a veces se convierte en un astuto zorro" y como ejemplo puso la situación actual en Afganistán por la que culpó a Washington de las tragedias que actualmente sufren los afganos.

"Es labor de Estados Unidos, las tragedias de Afganistán afectan profundamente al ser humano", dijo Jameneí y subrayó que todas las dificultades que están atravesando los afganos y los constantes eventos y asesinatos que sufren "todos son trabajo de Estados Unidos".

Biden, plantea reintegrar a EE.UU. al acuerdo nuclear logrado en 2015 entre Irán y el G5+1 (Alemania, EE.UU., China, Francia, el Reino Unido y Rusia), del que el Gobierno de su predecesor Donald Trump, retiró a su país en 2018.

Con motivo de reactivar el acuerdo Irán y las potencias que quedan en el pacto, más la Unión Europea (UE), han estado negociando en Viena desde comienzos de abril, para que EE.UU. que participa en las conversaciones de manera indirecta, regrese al acuerdo y Teherán lo cumpla de forma íntegra.

Este histórico acuerdo nuclear limita el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de las sanciones con el objetivo de evitar que la República Islámica se haga con bombas nucleares.

Las negociaciones de Viena para restaurar el acuerdo llevan en suspenso desde junio pasado debido al traspaso de poder en Teherán, y se espera que pronto sean reanudadas con la victoria del conservador Raisí y el voto de confianza del pasado miércoles del Parlamento a casi todos los ministros propuestos por el presidente.

Ayer, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, en una conversación telefónica con el nuevo ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, instó a Irán a anunciar una fecha para reanudar las negociaciones nucleares de Viena "tan pronto como se establezca el nuevo Gobierno en Teherán".

En respuesta Abdolahian aclaró que "para Irán, es aceptable una negociación que tenga resultados tangibles y prácticos y garantice los derechos e intereses del pueblo".