Jagoba Arrasate: “Intentaremos explotar nuestras armas”

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate (2d) y el resto del cuerpo técnico observan a sus jugadores durante un entrenamiento. EFE/ Jesús Diges/Archivo

Pamplona, 28 ago (EFE).- El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha comentado este sábado que su equipo intentará “explotar” su armas contra el Cádiz con el claro objetivo de volver a ver puerta para llevarse los tres puntos del Nuevo Mirandilla.

Osasuna, ha dicho, se encuentra “con ganas de dar continuidad a lo que hicimos frente al Celta” ante un rival “diferente” que buscará la revancha tras la victoria rojilla del año pasado en la primera jornada por 0-2.

Arrasate ha asegurado en conferencia de prensa que es “muy difícil” robarle el balón al Cádiz o “hacerle transiciones” ya que, en iniciación, tanto Osasuna como el conjunto gaditano no acostumbran a “exponerse” con la idea de tomar “pocos riesgos”.

“Es un equipo bien organizado que tiene muy claro lo que tiene que hacer. Lleva años con las ideas claras y será un partido diferente que nos exigirá nuestra mejor versión”, ha destacado sobre su próximo rival.

El preparador ha celebrado que su equipo haya conseguido ser “reconocible y fiable” en las dos primeras jornadas del campeonato y ha opinado que "va a más” y que posee margen de mejora con la única pega de no estar finos de cara a puerta.

“Budimir lleva tiempo con unas molestias y no llega, y Moncayola hoy ha entrenado, pero no tenía buenas sensaciones”, ha respondido Arrasate al preguntado por las bajas de estos futbolistas, contratiempos que se unen a la lesión de larga duración de Kike Barja.

“Pueden jugar uno u otro, pero también juntos, algo que ya han hecho en pretemporada. Es verdad que tenemos tres delanteros en la convocatoria y tenemos diferentes opciones. A ver si acertamos en lo que queremos”, ha explicado sobre la entrada de Kike García, Chimy Ávila y Barbero.

El míster ha dejado abierta la puerta de cara a futuras incorporaciones de aquí al final del mercado: “Viendo cómo está el fútbol y con el efecto dominó de otras ligas, sí puede haber alguna novedad. Nosotros pensábamos que lo teníamos todo, pero surgió la posibilidad de Manu Sánchez y ahora con la lesión de Barja hemos optado por traer a Ontiveros”.

A su vez, el de Berriatua ha indicado que hasta el martes “puede haber alguna entrada o alguna salida. Espero que no, pero no me atrevo a decir que no vaya a haber novedades”.

“Sabemos que tiene talento, buen uno contra uno, desequilibrio y entre todos debemos trabajar para que eso salga a relucir. Empezando por él y por mí, porque sabemos de lo que es capaz”, ha anotado sobre el último fichaje rojillo, Javi Ontiveros.

Sobre la amplia plantilla con la que cuenta Osasuna, ha subrayado: “Igual tenemos demasiada gente, pero hoy mismo tenemos tres bajas y la temporada es larga. Hemos optado por tener una plantilla más amplia hasta Navidad y luego ya veremos”.