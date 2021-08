Irán.- Jamenei cree que el EEUU de Biden sigue siendo un "lobo depredador" que "no es distinto" a Trump

01-01-1970 Líder supremo de Irán, el gran ayatolá Alí Jamenei POLITICA ASIA IRÁN INTERNACIONAL OFICINA DEL LÍDER SUPREMO DE IRÁN



El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, ha cargado este sábado contra el presidente estadounidense, Joe Biden, del que ha afirmado que "no es distinto" a su antecesor, Donald Trump. En ambos casos Estados Unidos es un "lobo depredador", según el máximo responsable iraní.



"La actual Administración de Estados Unidos no es distinta a la anterior. Piden las mismas cosas que pedía Trump. Tras la política exterior de Estados Unidos hay un lobo depredador que a veces cambia a un zorro astuto", ha afirmado Jamenei durante un encuentro con el Gobierno celebrado en Teherán y recogido por la prensa iraní.



"La situación actual en Afganistán es un ejemplo de ello. Los estadounidenses rompieron las negociaciones y no cumplieron" sus compromisos, ha aseverado.



Para Jamenei, "la diplomacia no debería verse afectado por la cuestión nuclear". "Estados Unidos se ha comportado desvergonzadamente en la cuestión nuclear. Se retiraron del PIAC (Plan Integral de Acción Conjunta, el acuerdo nuclear de 2015), pero hablaban como si hubiera sido Irán el que se hubiera marchado. Han ridiculizado las negociaciones. Los europeos han actuado igual que Estados Unidos", ha explicado.



Jamenei parece responder así a las declaraciones del viernes de Biden, quien durante un encuentro con el primer ministro israelí, Naftali Bennett, afirmó que abordaría "otras opciones" en el caso de que las negociaciones con Irán para la reincorporación de Washington al acuerdo nuclear no lleguen a buen puerto.



En cuanto a la situación en el vecino Afganistán, Jamenei ha deseado "lo mejor para la nación de Afganistán". "Afganistán es un país hermano, con el mismo idioma, religión y cultura. El origen de las crisis de Afganistán está en Estados Unidos. Durante 20 años de ocupación han perpetrado todo tipo de atrocidades: bombardeo de bodas y funerales, encarcelamientos y se ha multiplicado por diez la producción de droga", ha argumentado.