Irak acoge una cumbre, a la que va Macron, para calmar tensiones en Oriente Medio

Bagdad, 28 ago (EFE).- Irak acoge hoy una cumbre regional con el presidente francés, Emmanuel Macron, como invitado con el objetivo de calmar tensiones en Oriente Medio y encontrar un punto de diálogo, incluidos entre los archienemigos Arabia Saudi e Irán que han enviado sus respectivos ministros de Exteriores a Bagdad.

En una rueda de prensa previa a la cumbre, Macron afirmó que su país apoya a Irak para "hacer frente al terrorismo", algo que el presidente iraquí, Barham Saleh, agradeció diciendo que Francia es "un socio" en la "guerra contra el terrorismo, y en asegurar la estabilidad y paz en la región".

Asimismo, Saleh aseveró que Irak ha tenido durante años "la etiqueta de conflicto" por lo que la reunión de este sábado con líderes y representantes de la región "afirman la independencia, apoyo y soberanía de Irak como elemento común para la estabilidad de los países de la región".

Irak aprovechará esta cumbre como una oportunidad para que el país se presente como mediador en la región tras décadas de conflicto y a unas semanas de que se celebren las elecciones parlamentarias.

A principios de este año, Irak organizó rondas de conversaciones que se llevaron en secreto hasta que fueron confirmadas oficialmente días después entre los rivales regionales Arabia Saudí e Irán, algo significativo pero que no ha llevado a avances en el terreno.

De hecho, uno de los objetivos de Riad con estas conversaciones con Teherán es intentar poner fin a la guerra en el Yemen, donde capitanea la coalición árabe contra los rebeldes chiíes hutíes, respaldados por Irán.

No obstante, el pasado 25 de agosto, el subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores iraquí y portavoz de la "Cumbre de Bagdad", Nizar al Khairallah, afirmó que esta reunión no es para discutir asuntos ni crisis regionales ni temas polémicos, sino que se centra en la cooperación e integración económica de Irak con sus socios.

Hizo hincapié en que uno de los principales objetivos de la reunión, coorganizada con Francia, es la "búsqueda de Irak para atraer inversiones y el deseo de construir importantes asociaciones económicas con países de la región".

Pero no descartó que en los márgenes de la cumbre, los políticos se reúnan, aunque eso "dependerá de la voluntad de los países", aclaró.

El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, y el rey Abdalá II de Jordania participan también en esta cumbre, así como el emir catarí, Tamim bin Hamad al Zan,i y representantes de Turquía y Emiratos Árabes Unidos.