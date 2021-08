Fútbol/Primera.- (Previa) El Rayo busca estrenar su casillero de puntos ante el Granada

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Rayo Vallecano busca estrenar este domingo su casillero de puntos en LaLiga Santander en su primer partido que jugará como local esta temporada, en la tercera jornada del campeonato, contra el Granada (19.30 horas), mientras que Cádiz y Osasuna se verán las caras a la misma hora en el estadio Nuevo Mirandilla para intentar conseguir su primer triunfo.



En el estadio de Vallecas, pendientes de las obras que han estado a punto de suspender el partido, el equipo de Andoni Iraola tratará de corregir su mal estreno en Primera con dos derrotas consecutivas. Si bien es cierto, ambas han sido contra rivales de enjundia: Sevilla y Real Sociedad, en sus respectivos feudos.



El conjunto franjirrojo llega sin bajas a la cita con el Granada, tan solo con la incógnita de Pozo, y de ver quién elegirá Iraola para la portería ahora que tiene disponibles a Dimitrievski y Luca Zidane. Por su parte, el cuadro andaluz -que contabiliza dos empates- trata de adaptarse al sistema de Roberto Moreno y busca todavía su identidad.



Los nazaríes -sin Neyder Lozano, baja de larga duración- llegan a Vallecas sin más ausencias y con la más que presumible novedad de Luis Milla en el centro del campo. El Granada empató la última jornada ante el Valencia en un partido que controló en el marcador hasta los dos últimos minutos de juego.



Por su parte, Cádiz y Osasuna se miden a la misma hora con el objetivo de conseguir su primera victoria después de lograr -ambas escuadras- sendos empates que les sitúan con dos unidades en mitad de la tabla. Los andaluces, con la novedad de Álex Fernández en el once inicial, siguen con las dudas de Jose Mari y Arzamendia.



Los navarros no han encajado un gol este curso por el momento, pero tampoco han sido capaces de marcarlo. Los dos 0-0 ante Espanyol y Celta no preocupan todavía en un equipo que no podrá contar con Kike Barja, pero sí con Roberto Torres. La única incógnita para Jagoba Arrasate pasa por la participación de Ante Budimir, con molestias en el aductor.



--HORARIOS DEL DOMINGO DE LA TERCERA JORNADA.



-Domingo 29.



FC Barcelona - Getafe 17.00.



Cádiz - Osasuna 19.30.



Rayo Vallecano - Granada 19.30.



Atlético de Madrid - Villarreal 22.00.