Fútbol/Primera.- Previa del Atlético de Madrid - Villarreal

Un Atlético 'enchufado' quiere agarrarse al Wanda



Los de Simeone, con Suárez en el once, reciben a un Villarreal que todavía no sabe lo que es marcar



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid recibe este domingo (22.00/Movistar LaLiga) al Villarreal en la tercera jornada de LaLiga Santander, un choque atractivo y buen test para ambos, aunque después de dos jornadas los rojiblancos están enchufados y los amarillos no han marcado un solo gol.



El vigente campeón repite fin de semana en el Wanda Metropolitano, como el pasado ante el Elche (1-0), para aplacar otro poco la sed de afición después de más de año y medio por la pandemia de coronavirus. El reencuentro de fútbol y afición está marcando el inicio de un Campeonato que mantiene al Atlético en lo más alto.



Los de Diego Pablo Simeone han empezado muy en serio el nuevo curso, a pesar de que siguen dosificando minutos y esperando figuras. Luis Suárez apenas ha participado, Joao Félix sigue lesionado y el club acaba de incorporar a Matheus Cunha, aunque el brasileño está fuera de combate por una lesión muscular.



Con lo loco del mercado aún puede haber sorpresas, y en los mil rumores está Saúl como posible salida a pesar de su comprometido arranque. Mientras, el Atleti ejerce como bloque y Ángel Correa es el hombre gol. El argentino sigue su racha del tramo final de la consecución del título liguero y ha marcado los tres goles de su equipo en el 1-2 al RC Celta y el 0-1 ante los ilicitanos.



Además de la buena noticia de Correa, el 'Cholo' puede estar contento con el rendimiento coral tras una pretemporada sin efectivos, con muchos jugadores apurando sus vacaciones tras las competiciones del verano. Kondogbia ha crecido en el centro del campo e incluso como central, aunque para ese puesto el técnico atlético recupera ya al sancionado Mario Hermoso.



Dosificando los minutos, Simeone podría dar entrada ya en el once de esta tercera jornada a Luis Suárez. El uruguayo, clave desde que aterrizó desde el Camp Nou en el Wanda para el título rojiblanco, firmó 21 goles la pasada campaña y con una cuidadosa puesta a punto quiere empezar a sumar ante el Villarreal. También podría tener ya su sitio en el once Trippier.



De tres en tres, sabiendo además que Real Madrid y Barça han cedido ya un empate, es el objetivo de un Atlético que tendrá un buen examen sobre el papel. El Villarreal llega con la vitola de campeón de Europa pero con un inicio liguero discreto, lejos de su mejor versión. Los de Unai Emery llevan "dos empates insuficientes", dijo el técnico vasco, sin haber visto puerta aún.



El cuadro 'groguet' mereció más que el punto ante Granada, en su debut, e igual le ocurrió ante el Espanyol, con sendos empates a cero que no han hecho saltar las alarmas en la casa del vigente campeón de la Europa League. El Villarreal seguirá sin contar con los lesionados Parejo y Chukwueze, ni con Pau Torres de vacaciones tras los Juegos.



La única duda que tendrá el técnico Unai Emery es la de Moi Gómez. Por lo demás, el Villarreal debería seguir apostando por la dupla Moreno-Dia en ataque, que tan buenas asociaciones ha dejado ya en estas dos primeras jornadas de Liga, y confiado de poder sacar un buen resultado ante un rival al que ha conseguido vencer en dos ocasiones y empatar en otras tres en las últimas siete visitas.



FICHA TÉCNICA:



--POSIBLES ALINEACIONES:



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Mario Hermoso, Carrasco; Koke, Kondogbia, Marcos Llorente; Correa y Luis Suárez.



VILLARREAL: Rulli; Foyth, Mandi, Albiol, Pedraza; Yeremi, Trigueros, Capopue, Alberto Moreno; Gerard Moreno y Dia.



--ÁRBITRO: Soto Grado (C. La Rioja).



--ESTADIO: Wanda Metropolitano.



--HORA: 22.00/Movistar LaLiga.