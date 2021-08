Fútbol/Primera.- Crónica del Real Betis - Real Madrid, 0-1

Carvajal devuelve al Real Madrid al buen camino



Los de Ancelotti ganan a un Betis flojo en el segundo tiempo



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid superó (0-1) al Real Betis este sábado en la tercera jornada de LaLiga Santander celebrada en el Benito Villamarín, para volver a sumar de tres gracias al tanto de Dani Carvajal en una segunda parte de color blanco.



Los de Carlo Ancelotti se levantaron del empate de la pasada semana ante el Levante en un encuentro sin brillo pero controlado con un paso al frente tras el descanso. El Betis no tuvo esa marcha más y cayó con el tanto del lateral, que volvía al once tras una larga lesión, en el minuto 61 con una buena volea cruzada.



De más a menos fueron ambos equipos en el primer tiempo, con el Madrid con mayor disposición a marcar territorio, con las ocasiones de Militao y Benzema de inicio. Sin embargo, a Ancelotti le volvió a fallar el centro del campo, sin Kroos ni Modric, y el Betis fue creciendo con la calidad de Canales y sobre todo de Fekir.



El francés animó a su equipo y a la grada con sus arrancadas de calidad, aunque no terminó de culminar. Al Betis le faltó una referencia arriba sin Borja Iglesias, Juanmi cazó una hasta el minuto 40, aunque sí le funcionó reforzar el centro del campo. Una falta de Fekir que paró Courtois fue la primera local y poco a poco el dominio del balón fue bético ganando la partida a Isco y cía.



Así desapareció el Madrid, sin noticias del malagueño ni de la línea ofensiva en un camino a vestuarios trabado con faltas y amarillas. Había pique sobre el césped pero el Betis no compareció en el segundo tiempo. Sin encontrar a Fekir ni a Canales, sin la tranquilidad de tener balón y arrinconados por el rival.



El Madrid se animó en la presión y generó un asedio con las ocasiones de Benzema y un Vinicius que se enchufaba para defender su derecho a ser titular. Con tres goles en dos jornadas, el brasileño no tuvo acierto esta vez pero corrió el balón que terminaría en el 0-1, con la intuición de Miguel Gutiérrez, quien llama desde la cantera. Benzema recogió el esférico y se la puso a Carvajal, quien entraba por la derecha teniendo claro cómo la iba a cruzar.



El golpe fue doblemente duro para los de Pellegrini ya que la jugada anterior fue una ocasión clara para los verdiblancos, con Juanmi fallando un paso de gol a Ruibal. No tuvo reacción el Betis, superado por el paso adelante de Casemiro en el centro del campo y la presión adelantada que solicitó Ancelotti en el vestuario.



Asensio saltó desde el banquillo como interior y en una recuperación pudo sentenciar, igual que Hazard saltó en el tramo final con un Betis sin confianza, incapaz de encontrar el momento que le devuelva la buena versión alcanzada el pasado curso. Siguen sin ganar los andaluces, con la última para ellos en la zurda 'mala' de Montoya, mientras el Madrid recupera el ritmo a la espera de un Kylian Mbappé en boca de todos.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL BETIS, 0 - REAL MADRID, 1. (0-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



REAL BETIS: Rui Silva; Montoya, Pezzella, Víctor Ruiz, Miranda; Guido, Guardado (Camarasa, min.70), Canales (Joaquín, min.82); Ruibal (Cristian Tello, min.70), Fekir y Juanmi (Borja Iglesias, min.77).



REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Miguel (Rodrygo, 83); Casemiro, Valverde, Isco (Lucas, min.66); Bale (Asensio, min.66), Vinicius (Hazard, min.83) y Benzema.



--GOL:



0 - 1, min.61, Carvajal.



--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C.Las Palmas). Amonestó a Fekir (min.23), Pezzella (min.43), Canales (min.44), Ruibal (min.45+1) y Montoya (min.59) por parte del Betis. Y a Miguel Gutiérrez (min.43 y Hazard (min.80) en el Madrid.



--ESTADIO: Benito Villamarín.