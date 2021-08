Fútbol.- Pochettino: "Mbappé no ha dicho que quiera irse del PSG"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, aseguró que su jugador Kylian Mbappé "no ha dicho que quiera irse del PSG" en las últimas semanas y confirmó que cuenta con él para el partido de Ligue 1 de este domingo ante el Reims (20.45 horas).



"Mbappé no ha dicho que quiera irse del PSG", indicó Pochettino en la rueda de prensa previa al partido de Liga. "Kylian está entrenando muy bien como siempre. Nuestro presidente y el director deportivo ya se han comunicado sobre esta situación", añadió el técnico de los parisinos.



En este sentido, y tras ser repreguntado, Pochettino dijo que "no" sabía las intenciones de Mbappé, pero sí cuenta con él para el partido de este domingo. "Insisto, está muy bien, preparando el partido de mañana", añadió sobre Mbappé y las ofertas realizadas por el Real Madrid.



En otras cuestiones, Pochettino dijo que Lionel Messi, cuyo debut se espera este domingo, es "un gran profesional". "Eso ya lo sabíamos, se está adaptando muy rápido a sus compañeros, al club... es un gran jugador", añadió su técnico y compatriota, que ratificó la participación de Messi, pero dejó en el aire si 'la pulga' estará en el once inicial.



"Me he encontrado a un jugador muy motivado (...) La liga francesa se ha abierto un poco más, tiene capacidad para adaptarse a cualquier tipo de situación", manifestó Pochettino, que no confirmó la titularidad de Gianluigi Donnarumma bajo palos. "Todos los jugadores que están en la plantilla tienen la posibilidad de jugar".