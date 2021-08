Fútbol.- Manuel Pellegrini: "Las tarjetas condicionaron el segundo tiempo"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, no tuvo nada "que reprochar" a su equipo después de la derrota (0-1) ante el Real Madrid en la tercera jornada de LaLiga Santander, aún sin conocer la victoria en un inicio temprano para sacar conclusiones.



"Fue un partido muy parejo, el primer tiempo superamos al Madrid, entramos en el segundo tiempo muy condicionados por las tarjetas amarillas. Ellos no tuvieron ni más posesión ni más ocasiones. En una jugada que debió haber sigo el 1-0 terminó siendo el 0-1, fue la jugada que desequilibró el partido", dijo en rueda de prensa.



El técnico verdiblanco señaló a las muchas tarjetas que se llevó su equipo como condicionante para una segunda parte en la que el Madrid fue mejor. "No hay nada que reprochar ante un equipo importante como el Real Madrid. Uno o dos balones cambian el resultado y las apreciaciones", afirmó.



"Las tarjetas condicionaron el segundo tiempo, algunas fueron tarjetas absurdas. Son cosas que pasan, no hubo injerencia arbitral en el resultado del partido. Nos crean poco, pero nos está faltando gol, sin duda. El equipo está en la senda que esperamos. Cada punto que se pierde es importante pero no se pueden hacer conclusiones a estas alturas de campeonato", añadió.