Fútbol.- Ancelotti: "Es un parón un poco raro, espero que se pueda arreglar"

El técnico del Real Madrid valora la polémica convocatoria sudamericana de selecciones



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, destacó la segunda parte de su equipo en la victoria (0-1) sobre el Real Betis este sábado en la tercera jornada de LaLiga Santander, antes de un parón por selecciones "raro" porque no podría contar con cuatro jugadores sudamericanos si acuden a su llamada.



"El partido lo hemos controlado bastante bien, ha faltado algo de intensidad defensiva en la primera parte. En la segunda parte hemos ganado más balón en la presión, hemos tenido más oportunidades, la intensidad del equipo ha subido", dijo sobre el triunfo que firmó el Madrid gracias a un gol de Dani Carvajal.



El técnico blanco fue preguntado por la polémica con el parón para la Confederación Sudamericana, después de que el jueves LaLiga anunciara que había tomado medidas cautelares, impidiendo a los convocados CONMEBOL ir con sus selecciones.



"Es un asunto un poco raro, siempre ha habido partidos de selección y en este parón creo que los jugadores llegan el sábado por la mañana, me parece imposible que puedan jugar por la tarde. Es un asunto un poco raro, espero que se pueda arreglar", apuntó, con el Madrid pendiente de Militao, Vinicius, Casemiro y Valverde.



Por otro lado, después de tres partidos, Ancelotti dejó claro que tienen que mejorar. "Hay muchas cosas que tenemos que mejorar, el balance es positivo. Hemos hecho una pretemporada un poco particular, muchos jugadores han llegado tarde. Estoy bastante satisfecho, tenemos que mejorar, nuestro primer tramo el equipo ha jugado bastante vertical, la parte defensiva la tenemos que hacer con más intensidad", terminó.