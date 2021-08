Emery reta a Luis Suárez

El delantero uruguayo del Atlético de Madrid, Luis Suárez (d) pelea un balón con el defensa del Villarreal Raúl Albiol, en el 0-0 de la pasada temporada entre ambos equipos en el Wanda Metropolitano, en Madrid. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Madrid/Villarreal (Castellón), 28 ago (EFE).- Ningún equipo anuló tanto la pasada temporada en el Wanda Metropolitano al Atlético de Madrid como el Villarreal ni nada más él puntuó en ese estadio en la imponente primera vuelta del actual campeón de LaLiga, con el reestreno en el once de Luis Suárez y ante el examen de Unai Emery.

"Necesitamos reaccionar", proclama el técnico del conjunto castellonense, empatado a cero en las dos primeras jornadas, igual que lo logró la pasada campaña en el campo rojiblanco, con el mérito que eso supuso, porque el Atlético ganó el resto de sus duelos de la primera vuelta en casa, donde sólo perdió 9 puntos en todo el curso.

Dos se los restó el exhaustivo plan de entonces de Emery, que apagó al equipo madrileño como nadie lo hizo en todo el recorrido hacia el título en el Wanda Metropolitano. Lo frustró con un 0-0 que no incluyó ninguna ocasión del Atlético. Sí hubo dos del Villarreal, que transformó el encuentro en un jeroglífico indescifrable para su adversario, con una vigilancia especial a Joao Félix, ahora de baja.

"Siempre son partidos muy cerrados, muy justos, muy apretados. Cualquier detalle rompe el partido para uno u otro lado", asume Diego Simeone, cuyo equipo ha alcanzado un pleno de seis puntos en las dos primeras jornadas, tiene el liderato al alcance y repite en el Wanda Metropolitano, donde enlaza seis triunfos y donde sólo ha perdido seis de sus 100 encuentros oficiales desde su inauguración.

Avisados están el Atlético y él, que también tiene su partida táctica ya diseñada en la cabeza, sin moverse del 5-3-2 que entonces, en aquel 0-0, aún no había desarrollado y con dos protagonistas nuevos en el once titular en esta temporada: Kieran Trippier, por el carril derecho, pero, sobre todo, Luis Suárez.

El goleador ya está preparado para la titularidad. Después de 27 días de pretemporada, tras salir desde el banquillo en las dos primeras jornadas (Simeone reconoció el pasado domingo que el atacante sólo estaba para jugar media hora ante el Elche), el '9' uruguayo recuperará su sitio indiscutible en la alineación inicial.

Su ambición es ilimitada. Factor diferencial de la pasada Liga, goleador 21 veces e indispensable para ser campeón, quiere más en el nuevo ejercicio. A su lado jugará Ángel Correa, que acapara todos los goles, tres, del Atlético en las dos jornadas. El '10' rojiblanco ha anotado nueve dianas en sus últimos once choques.

La entrada de Trippier por la derecha, una simple cuestión de tiempo en cuanto alcanzara el ritmo para competir, devuelve a Marcos Llorente a su posición más natural entre todas las que puede jugar, el interior derecho, para recuperar el reconocible medio campo del campeón de la pasada campaña, con Koke Resurrección y Thomas Lemar.

En sí, el once al completo rememora la alineación tipo de la última temporada. Aún a la espera de Joao Félix, que sigue su puesta a punto de la intervención en el tobillo derecho del pasado 2 de julio -tampoco está disponible Héctor Herrera- cada línea recuerda fielmente al campeón. También el portero Jan Oblak; los centrales Stefan Savic, José María Giménez y Mario Hermoso, tras un partido de sanción, y el carrilero izquierdo Yannick Carrasco.

No hay sitio en el once ante el Villarreal, según las últimas pruebas, para Saúl Ñíguez, cuya salida aún sigue latente mientras el margen se estrecha a toda velocidad, ni para Rodrigo de Paul ni para Geoffrey Kondogbia, que pasan de titulares a suplentes, entre la tremenda competencia que desprende la plantilla, en la que ya está disponible Matheus Cunha, a pesar de sostener aún alguna molestia.

Enfrente, el Villarreal llega a la tercera jornada sin haber ganado en las dos anteriores, tras sumar dos empates sin goles, por lo que el equipo de Unai Emery visita al campeón de laLiga con el objetivo de estrenar su casillero de victorias y calibrar su potencial ante uno de los conjuntos de mayor poderío del campeonato.

El equipo castellonense aún no ha ganado un solo partido oficial, ya que empató en la final de la Supercopa de Europa ante el Chelsea -perdió en la tanda de penaltis- y en las dos primeras citas de Liga, tras una pretemporada en la que tampoco fue capaz de sumar una victoria.

Para este encuentro, Emery, que no sabe lo que es ganar a Diego Simeone en los diez duelos ligueros que han tenido, cuenta con las bajas de los lesionados Dani Parejo y Samu Chukwueze, así como la de Pau Torres, de vacaciones tras haber disputado este verano de forma consecutiva la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de Tokio. Mientras, Moi Gómez es duda por sus problemas físicos.

Respecto al posible once, el técnico vasco apunta a la continuidad, con la idea de ir armando un bloque competitivo. La única duda radica en saber si en la banda regresará Yeremi Pino o hará debutar el extremo neerlandés Arnaut Danjuma, última incorporación del club castellonense.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco; Llorente, Koke, Lemar; Correa y Luis Suárez.

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Mandi, Alberto Pedraza; Capoue, Trigueros, Pino, Alberto Moreno o Danjuma; Gerard Moreno y Boulayé Dia.

Árbitro: Soto Grado (C. Castilla-La Mancha).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 22.00 (20 GMT).

Puestos: Atlético (2º, 6 puntos); Villarreal (15º, 2 puntos).

La clave: La improvisación frente a la táctica.

El dato: Emery nunca ha ganado a Simeone en los diez duelos de Liga contra él.

La frase: "El Atlético no necesita hacer un gran partido para ganar", advierte Emery.

El entorno: Matheus Cunha, el último fichaje del Atlético, está "disponible con molestias aún", según expresó Diego Simeone, con lo que su debut está en duda contra el Villarreal.