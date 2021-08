El líder socialista francés pide ignorar los sondeos y buscar la presidencia

El primer secretario general del Partido Socialista (PS), Olivier Faure. EFE/Caroline Blumberg/Archivo

París, 28 ago (EFE).- El secretario general del Partido Socialista francés (PS), Olivier Faure, urgió este sábado a los miembros de la formación a ignorar los sondeos de intención de voto y aspirar a lograr la presidencia del país en las elecciones de abril próximo.

Faure, en la intervención estrella de la conferencia política de verano del PS, afirmó que las encuestas a estas alturas "no tienen ningún valor", porque "entre enero y marzo" de cada año electoral "los contadores se ponen a cero" para todos los candidatos.

Los sondeos realizados en los últimos meses sugieren que el actual presidente, el liberal Emmanuel Macron, y la líder ultraderechista Marine Le Pen serán los que pasen a la segunda vuelta, por encima de cualquier posible aspirante de la izquierda o de la derecha conservadora.

La conferencia socialista, que se celebra desde el viernes hasta el domingo en Blois (centro), vio numerosos llamamientos a favor de que la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se decida a declarar su candidatura presidencial.

"Si tú lo decides, seremos muy numerosos los que estemos contigo", prometió hoy a Hidalgo una de las intervinientes.

Faure denunció las "crisis de repetición, financiera, social, ecológica, sanitaria", que prueban que "el liberalismo ha fracasado y es incapaz de proteger a mujeres y hombres", por lo que pidió apostar por un cambio de modelo.

Estas crisis han traído un aumento "indecente" de las desigualdades, con una "concentración inédita de la riqueza" mientras cinco millones de personas viven bajo el umbral de pobreza en Francia.

También advirtió contra "las llamadas reformas estructurales" y del retorno a la austeridad "disfrazado de lucha contra el déficit y de pago de la deuda" pública.

"Ha llegado el momento de reanudar la ofensiva ideológica y cultural, de no dejar dictarse la agenda por los neoliberales", insistió el líder socialista francés.

También prometió que, si los socialistas llegan al poder, trabajarán de forma más sistemática en favor de la igualdad de la mujer, con un ministerio específico "como ha hecho Pedro Sánchez en España".

El PS detentó la Presidencia con François Hollande (2012-17), quien no se presentó a la reelección, y el candidato que ganó las elecciones primarias, Beonit Hamon, obtuvo un paupérrimo 6,36 % de votos en la primera vuelta, lo que inició un declive del partido, que busca resurgir en las presidenciales y legislativas del año próximo.