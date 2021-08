El documental de Amy Winehouse que no te puedes perder mañana

26-08-2021 AMY WINEHOUSE EN IMAGEN DE ARCHIVO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



MADRID, 28 (CHANCE)



MTV España estrena el domingo 29 de agosto a las 10:00h Amy Winehouse & Me: Dionne's Story, un documental profundamente personal y conmovedor que rinde homenaje a la cantante y compositora ganadora de un Grammy e icono cultural, Amy Winehouse, contado a través de los ojos de su ahijada, la artista y compositora Dionne Bromfield.



El documental Amy Winehouse & Me: Dionne's Story, producido diez años después del trágico fallecimiento de la artista y de una hora de duración, sigue a su ahijada Dionne Bromfield, que se sincerará por primera vez sobre el impacto de la muerte de Amy en su vida. Así, el documental llevará a los espectadores en un viaje profundamente personal en el que Dionne compartirá los mejores y peores momentos, junto a material exclusivo, de las historias que vivió con Amy, a la vez que rendirá homenaje a su inquebrantable relación.



"No puedo expresar lo terapéutico que ha sido este viaje para mí. Por fin puedo avanzar hacia el siguiente capítulo de mi carrera sabiendo que he afrontado emociones que han estado reprimidas durante años" ha dicho Bromfield. "Espero que este documental muestre a Amy como algo más que una persona que luchó contra la adicción y, además, muestre a la increíble persona que era mi madrina".



"Un verdadero icono. Amy Winehouse tenía un talento innato y un ingenio musical que inspiró a artistas y fans de todo el mundo", ha comentado Kerry Taylor, EVP Internacional de MTV Entertainment Group. "MTV le dio un espacio donde compartir su música a nivel mundial y me siento muy afortunada de haber trabajado ahora con Dionne para compartir su conmovedora historia y mostrar la increíble vida de Amy, su legado y su gran impacto en la cultura musical".



El documental, encargado por Kerry Taylor y Craig Orr, producido ejecutivamente por Craig Orr e Iestyn Barker y realizado para MTV por Andy Mundy-Castle de Doc Hearts, se estrenará en exclusiva en MTV España el 29 de agosto a las 10:00h