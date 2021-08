EEUU.- Autoridades penitenciarias de California recomiendan la excarcelación del asesino del senador Robert F. Kennedy

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La Junta penitenciari de California ha recomendado este viernes la libertad condicional al autor del asesinato del que fuera senador estadounidense Robert F. Kenedy (RFK), Sirhan Sirhan, una vez que dos de los hijos del político se hayan postulado a favor de esta decisión.



Pese a que Sirhan no se asegura su puesta en libertad, cuenta con el perdón de dos de los hijos de la víctima-- hermano del expresidente, John Fitzgerald Kennedy (JFK)--, así como con el hecho de que los fiscales encargados del caso se hayan negado a argumentar que debería permanecer en prisión, tal y como recoge la cadena estadounidense CBS.



Esta ha sido la decimosexta audiencia para valorar la posibilidad de aprobar libertad condicional para el autor del crimen que, finalmente, tras ser recomendada, será revisada durante un periodo de 90 días por el persona de la Junta de Libertad Condicional de California y, más tarde, deberá ser definitivamente aprobada por el gobernador, Gavin Newsom, quien dispondrá de 30 días para otorgar, revertir o modificar la resolución.



Sirhan llegó al Departamento de Correcciones y Rehabilitación del estado en mayo de 1969 tras haber sido declarado culpable del crimen de asesinato en primer grado cuando mató a tiros a Kennedy en la cocina de un hotel de Los Ángeles. RFK había celebrado en aquel lugar un acto de campaña para festejar la victoria en las elecciones primarias del Partido Demócrata en la carrera a la Presidencia de Estados Unidos en 1968.



Aunque en un principio fue condenado a muerte, el castigo para Sirhan fue conmutado por cadena perpetua en 1972 una vez que la Corte Suprema de California declarara inconstitucional la pena de muerte, tal y como recoge la cadena CNN.



ENCUENTRO CON LOS HIJOS DE RFK



Durante la audiencia virtual celebrada este viernes, Douglas Kennedy ha asegurado sentirse "abrumado por poder ver al señor Sirhan cara a cara". "Creo que he vivido mi vida temiéndole tanto a él como a su nombre", ha expresado uno de los hijos de RFK.



"Estoy agradecido de verlo como un ser humano digno de compasión y amor (...) Te tango algo de amor", ha lanzado Douglas Kennedy a Sirhan.



Por su parte, Robert F. Kennedy Jr., quien también se ha mostrado a favor de la liberación del asesino de su padre, ha afirmado sentirse conmovido cuando conoció a Sirhan. "Lloró, me agarró las manos y me pidió perdón", ha detallado.



Ahora Newsom será el encargado de determinar si la propuesta de puesta en libertado condicional del asesino es compatible con la seguridad pública. Además, el gobernador se encuentra inmerso ahora en una batalla política en la que se enfrenta a una elección revocatoria el próximo 14 de septiembre.