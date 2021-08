13-07-2021 Descubre el primer guacamole universal que homenajea la diversidad. MADRID, 28 (CHANCE) Los Juegos Olímpicos es la ocasión en la que todos los continentes escenifican su unión a través del deporte. Pero no es sólo este momento deportivo clave lo que une a los continentes, también lo son los océanos. Y es precisamente en ellos donde la vela adquiere su máxima expresión. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR 'LA FRUTA DE LA VIDA'



Los Juegos Olímpicos es la ocasión en la que todos los continentes escenifican su unión a través del deporte. Pero no es sólo este momento deportivo clave lo que une a los continentes, también lo son los océanos. Y es precisamente en ellos donde la vela adquiere su máxima expresión.



La Organización Mundial del Aguacate (WAO), que patrocina la World Avocado Cup en California y es el superalimento oficial de la Real Federación Española de Vela (RFEV), quiere homenajear ambos eventos deportivos con su receta más revolucionaria e internacional, que tiene como protagonista al aguacate, un superalimento popular en todo el mundo. Los principales países que importan y exportan aguacates están rodeados precisamente de este océano, el escenario clave para los equipos que medirán sus fuerzas en la World Avocado Cup de San Diego y en los Juegos Olímpicos.



"One World, One Guacamole" es el primer guacamole universal creado para homenajear a las culturas del mundo y demostrar la versatilidad, diversidad y lo cosmopolita del aguacate, la "fruta de la vida". El guacamole es el rey de los aperitivos en la gastronomía universal. Su suave textura y sabor único le convierten en el complemento perfecto para cualquier plato y para cualquier ocasión. Además, es una fuente de vitaminas, minerales y proteínas esenciales para garantizar una buena salud y para los deportistas que necesitan una alimentación equilibrada y que les aporte energía.



La inédita y rompedora propuesta de "One World, One Guacamole" da un giro a la tradicional receta, incluyendo guiños a diferentes cultural y países que son clave, no sólo en la industria del aguacate, sino también en los Juegos Olímpicos y en la Copa Mundial de Aguacate, organizada por la WAO y celebrada en Estados Unidos.



"Los Juegos Olímpicos es el evento que históricamente ha unido a todos los continentes. Con este guacamole tan especial queríamos hacer un guiño a un aliado imprescindible de los deportistas, pero también de todo aquel que quiera cuidarse con algo rico, sano y sabroso. El aguacate es el superalimento más deseado, versátil y sexy y que se puede combinar en cualquier plato y a cualquier hora del día y con este plato celebramos además la diversidad cultural a la vez que recordamos la importancia de una dieta saludable", explica Xavier Equihua, CEO de la WAO.



Como un homenaje a los países que protagonizarán el mayor reto deportivo del mundo y, en especial, a los regatistas, WAO y su embajadora de marca Colette Dike, de FOODECO, de los Países Bajos, han creado "One World, One Guacamole", una receta inédita y repleta de sabores procedentes de diversas culturas.



One World, One Guacamole... el guacamole más universal del mundo



Ingredientes:



2 aguacates



1/2 chile rojo picante finamente picado



1/2 chile jalapeño finamente picado



1 diente de ajo pequeño cortada finamente



1 cebolla roja pequeña cortada finamente



Ralladura y zumo de una lima



100 gramos de semillas de granada (opción vegana) o 100 gramos de queso fresco/feta (alternativa)



1 ramillete pequeño de cilantro (hojas y tallos), finamente picado



Totopos y tortillas de maíz



Sal y pimienta al gusto



Preparación:



Cortar los aguacates por la mitad, a lo largo, y quitar el hueso. Vaciar los dos aguacates, con una cuchara o apretando, y colocarlo en un bowl. Mezclar los otros ingredientes con el aguacate. Probar y sazonar a gusto con pimienta y sal.



Se puede servir con totopos y tortillas de maíz