Costa del Golfo de EEUU se prepara para el huracán Ida, luego de su paso por Cuba

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS28 DE AGOSTO DE 2021FUENTE: DC POOL 1. Plano general El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llega y se sienta para una sesión informativa virtual a cargo de funcionarios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias en el auditorio del South Court de la Casa Blanca.2. Zoom out Joe Biden sentado durante una sesión informativa virtual a cargo de funcionarios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 3. SOUNDBITE 1 - Joe Biden, presidente de Estados Unidos (hombre, inglés, 12 seg.): "Ida se está convirtiendo en una tormenta muy, muy peligrosa, no necesito decirlo. Acabo de recibir otro informe del Centro de Huracanes y, como saben, ahora va directamente hacia Louisiana" "Ida is turning into a very, very dangerous storm, I need not tell you. I just got another briefing from the Hurricane Center and as you know, it's now heading straight for, right towards Louisiana. " 4. Zoom out Joe Biden sentado durante una sesión informativa virtual a cargo de funcionarios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias5. Joe Biden durante el informe 6. SOUNDBITE 2 - Joe Biden, presidente de Estados Unidos (hombre, inglés, 28 seg.): "Y ya firmé una declaración de emergencia para Louisiana para asegurarnos de que estamos listos para el aumento de capacidad de respuesta para hacer frente a lo que se nos presente, en su camino. Nuestro camino, pero su camino. Desplegamos 500 miembros de atención a emergencias en Texas y Luisiana, además de 2,000 miembros que ya apoyan nuestra respuesta al covid en la región" "And I've already signed an emergency declaration for Louisiana to make sure we're ready for the surge response capability to deal with whatever comes our, their way. Our way, but it's their way. You know, we deployed 500 FEMA emergency response personnel in Texas and Louisiana, in addition to 2,000 FEMA personnel already supporting our Covid response in the region." BATABANÓ, CUBA27 DE AGOSTO DE 2021FUENTE: AFPTV 7. Plano general fuertes vientos en la playa8. Plano general fuertes vientos en la playa9. Plano general fuertes vientos en la playa10. Plano general calle inundada11. Plano general gente caminando en la calle12. Plano general Familia cubana asegurando el techo de tejas en su casa LA HABANA, PROVINCIA DE LA HABANA, CUBA27 DE AGOSTO DE 2021FUENTE: AFPTV 13. Plano general viento y lluvia en el malecón habanero14. Plano general viento y lluvia en el malecón habanero15. Plano general coche pasando y lluvia