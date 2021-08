Coronavirus.- China acusa a EEUU de "manipulación política" por su informe sobre el origen de la COVID-19

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La Embajada de China en Estados Unidos ha acusado este sábado a Washington de "manipulación política" por el reciente informe de la Inteligencia estadounidense sobre el origen de la COVID-19 al considerar que "calumnió" a Pekín al indicar que "se negó a compartir información".



El informe, que considera "plausibles" las hipótesis de la exposición natural a un animal infectado y la de la fuga de un laboratorio, fue solicitado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha garantizado que continuará trabajando para esclarecer los orígenes de la pandemia.



"El informe fue fabricado por Estados Unidos bajo el liderazgo de agencias de inteligencia, y no hay cientificidad ni credibilidad en absoluto", ha arremetido la Embajada china en Washington en un comunicado, en el que ha señalado a la Inteligencia estadounidense como productora de "obras maestras" y autora ahora de una investigación "ficticia".



Así, ha dicho que ahora Estados Unidos "está repitiendo sus viejos trucos" al restar credibilidad al informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el que participó China y dar "confianza" al de sus agencias.



Pekín ha lamentado, por otra parte, que Estados Unidos lo acuse de no ser transparente, lo que, a su juicio, es una "excusa para su promoción de la politización y la estigmatización". "Desde el brote de la pandemia, China siempre ha seguido los principios de apertura, transparencia y responsabilidad", ha defendido.



En cuanto a la cuestión de la trazabilidad, China ha incidido en que "ha demostrado una actitud científica, profesional, seria y responsable" y "ha tomado la iniciativa en el lanzamiento de la cooperación mundial en trazabilidad con la OMS".



"El informe de investigación conjunto China-OMS (...) adoptó métodos científicos e incorporó autoridad y cientificidad. La actitud abierta y transparente de China sobre la cuestión de la trazabilidad del virus también ha sido plenamente afirmada por expertos internacionales", ha continuado la Embajada china.



De este modo, ha añadido que el informe "solo demuestra que Washington va cada vez más lejos en el camino equivocado de la manipulación política". Además, ha acusado al país norteamericano de ocultar datos sobre la pandemia.



"El Instituto de Virología de Wuhan ha recibido a expertos de la OMS dos veces, y la filtración extremadamente improbable del nuevo coronavirus desde el instituto es una conclusión clara del informe de investigación conjunto China-OMS", ha continuado.



Si bien la OMS ha realizado ya una primera investigación en el laboratorio chino, tras lo que concluyó que la fuga del mismo era "extremadamente improbable", recientemente ha propuesto hacer una nueva investigación tras reconocer que Pekín no compartió los "datos brutos" de los primeros casos detectados a finales de 2019.



Por su parte, el país asiático se ha negado a una segunda etapa de la investigación, demandada en numerosas ocasiones por Washington. El primer caso de coronavirus fue detectado en Wuhan a finales del año 2019.