Concha Velasco recuerda su matrimonio con Paco Marsó

11-02-2020



MADRID, 28



Concha Velasco ha estado esta noche en 'Volverte a ver' y lo cierto es que nos ha encantado ver a la actriz en televisión de nuevo, hablando de su vida y con esa sonrisa que llena la pantalla con tan solo aparecer en ella. La artista ha hecho un repaso de su recorrido profesional, pero también personal y han sido muchos los momentos emotivos que ha recordado.



"Me gusta que esta señora haya sabido envejecer con dignidad" empezaba diciendo Concha Velasco cuando veía imágenes de su juventud y lo cierto es que sabemos que siempre ha sido una mujer coquetea, pero que ha sabido cumplir años con arrugas y con esa sabiduría que le ha dado el paso del tiempo.



Concha ha tirado de sentido de humor y ha hablado de que su corazón sigue vacío porque no ha querido volver a compartir la vida con nadie después de Paco Marsó: "Los señores de mi edad me parecen muy mayores y los jóvenes te chulean y para eso ya tengo a mi nieto".



En cuanto a qué ha heredado de sus padres, Concha ha asegurado que: "De mi padre he heredado el gusto del whisky, mi madre era maravillosa, ojalá hubiese heredado algo de ella porque era maravillosa. Se adoraban los dos, era esa época en la que no se separaban ni un solo momento desde que se casaron".



Sobre su matrimonio con Paco Marsó, Concha ha desvelado que: "No fuimos felices, pero le echo mucho de menos, la única ilusión que tengo en esta vida es que paco se me apareciese" y ha contado la primera de sus anécdotas con él: "Me enamoré de Paco, mi vida sexual se acabó con Paco Marsó, si fueras dios te pediría que resucitaras a Paco Marsó, es lo único que te pediría. El día que me casé por la iglesia ya no vino a casa, llamé a mi suegra para decirle que iba a llamar a la policía y me dijo 'ya te acostumbrarás hija' y no me acostumbré".