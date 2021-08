China/EEUU.- EEUU y China mantienen sus primeras conversaciones militares de alto nivel durante el mandato de Biden

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Los ejércitos de China y Estados Unidos mantuvieron la semana pasada sus primeras conversaciones de alto nivel desde la llegada en enero al poder del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, según han podido confirmar este sábado fuentes militares al diario 'South China Morning Post'.



Entre los temas discutidos se encontró la actual crisis en Afganistán, que hace dos semanas fue reconquistado por los talibán. Desde entonces, Estados Unidos abandera una operación de evacuaciones en la capital, Kabul, mientras las autoridades chinas discuten con el movimiento insurgente los siguientes pasos a tomar cuando se retiren las fuerzas norteamericanas, dentro de tres días.



"El Ejército chino había mantenido hasta ahora un canal de comunicación militar a militar de medio nivel a través del agregado de Defensa en la Embajada de Estados Unidos en Pekín, pero esta comunicación de la semana pasada es el primer contacto oficial a alto nivel", según la fuente del 'South China Morning Post'.



La fuente ha lamentado que las conversaciones no hayan comenzado antes, dada la crítica situación de Afganistán. "Si Estados Unidos y China hubieran comenzado a hablar antes de Afganistán, no habría causado tanto daño a ambos países. China evacuó a casi todos sus ciudadanos hace tres meses pero las empresas civiles chinas han sido incapaces de sacar sus inversiones porque la situación en el país ha empeorado día tras día", ha indicado.



China está especialmente preocupada por la posibilidad de que fuerzas extremistas, como el llamado Movimiento Islámico del Turkestán Oriental, al que Pekín responsabiliza de atentados en la región de Xinjiang, use Afganistán como base para nuevos ataques. "Estados Unidos y otros países deben trabajar juntos para evitar que esto suceda", según la fuente.