Bukele y fundador de medio guatemalteco se enfrentan por publicación

San Salvador, 27 ago (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el fundador del medio guatemalteco elPeriódico, José Rubén Zamora Marroquín, se enfrentaron este viernes en las redes sociales por una publicación y se exigieron disculpas mutuas.

El medio en cuestión retomó una publicación de Soy502 en la que se señala que Bukele supuestamente se reunió con el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, y "rusos-israelíes en un yate privado" en 2020.

"¿Este es un periódico de verdad en Guatemala? La última vez que vi al presidente de Guatemala fue en un evento público en El Salvador, antes de que empezara la pandemia. Pongan una prueba de esa reunión o pidan disculpas públicas, 'periodistas' de cuarta", publicó Bukele en su cuenta de Twitter.

Giammattei también reaccionó desde su perfil de dicha plataforma.

"Dicen que usted y yo estuvimos en un yate con unos rusos-israelíes. Lo invito a que la próxima vez lleve pantaloneta y unas buenas pupusas (comida típica de El Salvador) jajaja. La mentira luce, mientras la verdad prevalece. Saludos presidente @nayibbukele", señaló el mandatario guatemalteco.

Zamora Marroquín indicó a Bukele en su perfil de Facebook que "esperamos sus disculpas públicas por su ataque infundado".

"elPeriódico se limitó a publicar una nota periodística confeccionada por @Soy 502, que replicamos citando la fuente y utilizando la palabra 'supuestamente' debido a que dicha nota no era de nuestra autoría", indicó el periodista.

Añadió que "lo cortés no quita lo valiente y la educación no pelea con nadie: es innecesario que sea un cipote (niño) patán, ordinario y que utilice el lenguaje de sus amigos mareros y pandilleros".

elPeriódico publicó íntegramente el escrito de Zamora.

"Agradezco este editorial. Ustedes solos acaban de probar que NO SON PERIODISTAS, solo son plumas a sueldo, atacando al político que les ordenaron atacar", respondió Bukele en Twitter.

No es la primera vez que el mandatario critica en redes sociales las publicaciones de los medios de comunicación.