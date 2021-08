Argentina rechaza medidas de Chile sobre límites marítimos entre ambos países

El canciller de Argentina, Felipe Solá. EFE/ Enrique García Medina/Archivo

Buenos Aires, 28 ago (EFE).- Argentina rechazó este sábado un decreto del Gobierno chileno al considerar que "pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos", según informó la Cancillería en un comunicado.

El decreto chileno fue publicado el jueves último, con fecha del pasado 23 de agosto, en el Diario Oficial de ese país.

“Esta medida pretende proyectar la plataforma continental al Este del meridiano 67º 16´ 0, lo cual no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984”, según el documento.El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino expuso que “la citada pretensión chilena no es aceptable para la República Argentina”. “Plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos; de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional”, según la nota.El límite de la plataforma continental argentina se encuentra reflejada en la Ley Nacional sobre espacios marítimos promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de agosto de 2020, de acuerdo con la cancillería.

“Dicha ley no hace sino recoger en una norma interna la presentación oportunamente efectuada por el Gobierno argentino sobre dicha zona ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC)”, agrega.“Esa presentación se ajusta en todo al Tratado de Paz y Amistad y fue aprobada sin cuestionamientos por dicha Comisión con los efectos de establecer un límite marítimo definitivo y obligatorio de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)”, añade.“Ni la presentación ni la decisión de la Comisión fueron objetadas por Chile”, concluye el comunicado.