Amador Mohedano muy arropado por su familia (y no por Rosa Benito) en su último ingreso hospitalario

Amador Mohedano evoluciona favorablemente del último bache de salud que ha sufrido. Ingresado desde ayer en el hospital de Jerez de la Frontera, debido a una hemorragia causada por la severa anemia que padece, al hermano de Rocío Jurado se le están realizando varias pruebas médicas para afinar su diagnóstico, debido a que su salud era delicada en los últimos tiempos y esta hemorragia podría revestir una afección más grave.



Lejos de encontrarse solo, como se ha apuntado, Amador Mohedano se encuentra muy arropado por su familia, no así por su ex mujer y madre de sus hijos, Rosa Benito, cuya relación no atraviesa el mejor momento después del acercamiento que intentó hacer el que fuera representante de Rocío Jurado y no sentó nada bien a la colaboradora televisiva, quien manifestó su enfado por tal atrevimiento públicamente.



En el hospital de Jerez de la Frontera hemos podido ver a Jacqueline, la persona a la que acudió Amador para que le socorriera tras sentirse indispuesto y que nos confirmó que hasta había recuperado el sentido del humor; a José Antonio Rodríguez, que comunicó la evolución favorable de su cuñado y a Gloria Mohedano, quien ha ratificado la información de su marido, José Antonio.



Gloria era la última en abandonar el hospital tras visitar a su hermano. Visiblemente más tranquila aseguró que Amador se encuentra "Mejor, mejor". Aunque aun no se ha hablado de fecha alta ya que "eso depende de su estado y del médico". A la espera de la llegada de sus hijos, que se han trasladado de Madrid a jerez de la Frontera a primera hora de la mañana, Amador cuenta con el incondicional apoyo y el cariño de su círculo más cercano en estos delicados momentos.